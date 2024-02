Peter Bosz waakt voor onderschatting bij PSV-selectie: 'Het is niet makkelijk om tegen Heracles te spelen'

Op de persconferentie donderdagmiddag wilde Peter Bosz alleen spreken over de wedstrijd van vrijdagavond tegen Heracles. "We hebben nog niks geanalyseerd van Dortmund", zei hij de aanwezigen. Zo had hij ook niks met de sfeeractie die opgezet wordt door de club: "Dat boeit me nu nog niet zo veel."

Vrijdagavond staat voor PSV een duel met Heracles te wachten in de Eredivisie. Niet veel later, op dinsdag, speelt Peter Bosz met zijn ploeg tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Peter Bosz wil nog niets weten over een vooruitblik op Borussia Dortmund, alles wat telt voor hem is vrijdagavond tegen Heracles. Daar was hij duidelijk over op de persconferentie. "Er is nog niet gekeken naar Borussia Dortmund, niks met de staf besproken. 0 komma 0."

Ook de sfeeractie die PSV opzette met alle fans in rode shirts is volledig langs hem heen gegaan. "Ik ben niet geïnteresseerd in de voorbereidingen voor dinsdag. Interesseert me helemaal geen bal, vrijdagavond is alles dat telt. We zullen top moeten zijn om weer te willen winnen. Deze wedstrijden zijn helemaal niet zo makkelijk, iedereen praat daar maar over maar dat is niet zo."

Heracles

De tegenstander van vrijdagavond blijkt een stugge ploeg, vindt Bosz. Onder andere door de veranderingen die zij hebben doorgevoerd ten opzichte van de eerste seizoenshelft. "Ze zijn van systeem veranderd met vijf spelers achterin zijn gaan spelen met één diepe spits en vier middenvelders eronder. Je moet daar altijd omheen spelen, dat is niet altijd makkelijk dat zag je bij Volendam in het begin. Tegen Feyenoord speelden we allebei meer aanvallend en dan gaat dat wat makkelijker, tegen dit soort ploegen is dat moeilijk."

Onderschatting

Waar PSV vooral voor moet waken is onderschatting, vindt Bosz. Dat is iets waar ze al erg lang mee bezig zijn, dat maakt dit soort wedstrijden spannend. "We moeten iedere keer maar weer gefocust zijn op de wedstrijden, we trainen op hun zwakkere punten en om dat altijd op te brengen is zwaar. Het zit hem er in dat je iedere week weer focus moet hebben. Je ziet ook dat ploegen in de tweede seizoenshelft ineens anders spelen tegen ons, dat zag je ook tegen Volendam."

Bosz vertrouwt bij het vermijden van onderschatting op zijn oudere spelers. "De ervaren spelers zijn ook erg bezig met die onderschatting, die nemen de jonge jongens mee. Zij weten wat het is om voor het kampioenschap te spelen en die helpen de jonge spelers daarmee. Het leeft al vanaf het begin van het seizoen, we willen kampioen worden en daar hoort dit bij."

Europees voetbal

Ajax en Feyenoord spelen donderdagavond hun Europese wedstrijden, Peter Bosz kijkt ook zoals hij 'eigenlijk altijd doet'. "Ik weet niet precies de tijden. Wij gaan zo eerst nog trainen, eten en naar huis. Als ik dan thuis ben ga ik zeker de wedstrijden kijken die ik dan nog kan zien."

Voor het belang van het Nederlandse voetbal vindt hij die wedstrijden erg belangrijk. "We hebben die punten keihard nodig. Het is prachtig dat er twee mogen deelnemen aan CL in plaats van één."

Later dit jaar moet Bosz ook nog met PSV tegen Feyenoord spelen, die wedstrijd bekijkt hij echter niet met extra aandacht. "Ik weet over het algemeen wel hoe Feyenoord speelt, het ligt er aan wat Feyenoord tegen die tijd voor spelers heeft, maar over het algemeen weet ik hoe zij het doen."