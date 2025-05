Wederom steun voor veelbesproken Wouter Goes: 'Een harde tackle hoort er gewoon bij'

Hedwiges Maduro en Roy Makaay hebben het opgenomen voor de veelbesproken Wouter Goes. In Goedemorgen Eredivisie van ESPN vertellen de oud-voetballers dat er niets mis is met het harde spel van de verdediger.

Maduro vertelt dat hij het gedrag van Goes vaker heeft meegemaakt op het veld. Volgens hem zijn in Spanje dergelijke acties schering en inslag. Toch heeft hij ook kritiek op het spel van AZ-verdediger Goes. "Daar ben ik het niet mee eens. Iemands huid open krabben, dat zie ik Virgil van Dijk ook niet doen. Maar ik zie Van Dijk wel een harde tackle maken. Je moet bij Goes een onderscheid maken tussen voetbalhandelingen en zijn gedrag. Dat moet hij uit zijn spel halen."

Volgens Maduro is het gedrag van Goes juist mooi om naar te kijken, maar hij blijft bij zijn standpunt dat hij bepaalde dingen van zijn spel moet aanpassen. "Bijvoorbeeld juichen na een tackle vind ik wel heel mooi om te zien, want dat zit in hem. Een harde tackle aangaan hoort er ook bij. Maar iemands huid bewust opentrekken, wat hij vaker heeft gedaan, zie ik Virgil van Dijk niet doen. Dat wil je kinderen ook niet leren: 'Ga maar iemands huid opentrekken op een voetbalveld'. Dat hoort niet."

Roy Makaay

Makaay noemt zelf al een aantal voorbeelden van harde spelers tegen wie hij heeft gespeeld. "Ik heb heel vaak tegen Sergio Ramos gespeeld, die was bikkelhard, maar niet van het knijpen en dat soort dingen. Ik heb één keer tegen Marco Materazzi gespeeld, dat was natuurlijk een heel ander niveau. Maar dat knijpen heb ik nooit meegemaakt in mijn zeventien jaar. Ze waren bikkelhard en gemeen, maar wel fair."