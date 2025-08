Anel Ahmedhodzic is nog maar net officieel speler van Feyenoord, maar moet er woensdag misschien wel al meteen staan in de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Fenerbahçe. Trainer Robin van Persie deed op de persconferentie in aanloop naar het kwalificatieduel in De Kuip een opmerkelijke uitspraak over de Bosnische verdediger.