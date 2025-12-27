De feestdagen met zijn gezin hebben Cristiano Ronaldo goed gedaan. De Portugese ster was de dag na kerst in de eerste helft direct goed voor twee doelpunten bij Al-Nassr, waarvan een met zijn hak.

Al na een kwartier opende Ronaldo de score voor Al Nassr in het Al-Awwal Park tegen Al Akhdoud. Luttele seconden voordat de scheidsrechter voor de rust floot, sloeg de Portugese ster opnieuw toe. Hij scoorde met een hakbal, waarmee hij vriend en vijand verraste.

De 40-jarige aanvaller reageerde razendsnel op een voorzet van Marcelo Brozovic en tikte de bal met een subtiele beweging direct in het net. Het was Ronaldo's 956e doelpunt in zijn indrukwekkende carrière. De Portugese ster is hard op weg om de magische grens van 1000 te halen.

BRO WTF IS THIS FINISH



CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED

pic.twitter.com/7XaS6fxcRP — fan (@NoodleHairCR7) December 27, 2025

Verblijf Ronaldo in Saudi-Arabië

Ronaldo en zijn gezin zijn inmiddels helemaal ingeburgerd in Saudi-Arabië, waar hij sinds 2023 woont na zijn overstap van Manchester United. Onlangs kocht Ronaldo met zijn vrouw en kinderen twee luxe villa's in 'The Red Sea Residences', in het hart van de Rode Zee. Het is een afgelegen toevluchtsoord, alleen bereikbaar per boot of watervliegtuig. Daar kan de voetballer dus genieten van privacy met zijn gezin.

"De Rode Zee is echt een buitengewone plek", liet Ronaldo zich uit na zijn nieuwe aankoop. "Al bij ons eerste bezoek voelden Georgina en ik een connectie met het eiland en zijn natuurlijke schoonheid. Het is een plek waar we ons vredig voelen."Nu we hier een huis hebben, kunnen we wanneer we maar willen genieten van quality time met de familie in volledige privacy en rust."