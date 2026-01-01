Chelsea en trainer Enzo Maresca zijn uit elkaar gegaan. Dat schrijft Chelsea in een persbericht op de eigen website. De resultaten van de laatste tijd vallen tegen en hij lag al een tijd overhoop met de clubleiding. Dat kost hem nu de kop. Hij maakte Chelsea nog wereldkampioen afgelopen zomer in de Verenigde Staten, maar in de Premier League staat de club nu teleurstellend vijfde.

De 45-jarige Italiaan kwam in de zomer van 2024, daarvoor was hij werkzaam bij Leicester City. Hij werd in zijn eerste seizoen vierde in de Premier League en won later in de zomer van 2025 het WK voor clubs. Hij begon het seizoen best goed, maar de resultaten werden mager in de laatste weken voor de club van Jorrel Hato.

Ruzie met de clubleiding

Toch lijkt een andere reden tot zijn ontslag te leiden. Hij lag in de clinch met de clubleiding. De leiding zou niet tevreden zijn met het gedrag van de coach buiten de lijnen. Hij was in de Italiaanse pers met van alles bezig; hij wilde een boek schrijven over zichzelf maar dat werd geblokkeerd. En ook sprak hij op het beroemde Il Festival dello Sport zonder toestemming van de club.

Ook sprak hij meerdere malen zijn onvrede uit over zaken binnen de club. Afgelopen december nog zei hij dat mensen binnen de club hem de slechtste 48 uur sinds zijn komst hebben gegeven. Daarvoor was hij na de zomerse transferperiode ontevreden over het feit dat er geen centrale verdediger kwam. Op 30 december gaf hij ok geen persconferentie na zijn laatste wedstrijd. Hij zou zich niet lekker voelen, maar dat had alles met de frictie binnen de club te maken.

Zwaar programma

Het ontslag zorgt bij de club van Hato voor een gigantische uitdaging. Ze spelen in januari maar liefst 9(!) wedstrijden, waarvan aanstaande zondag een duel met Manchester City wacht. Chelsea heeft 30 punten en staat daarmee op de vijfde plek, 15 punten achter nummer 1 Arsenal. Chelsea staat in de Champions League op een 13e plaats en heeft dus nog zicht op de knock-outfase.

