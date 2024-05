Wil Jordan Henderson alweer weg bij Ajax? John van 't Schip: 'Hij maakt zich zorgen'

Jordan Henderson werd afgelopen winter met veel bombarie binnengehaald bij Ajax, maar het verblijf van de Engelse international is nog bepaald geen succes geworden. Er wordt gefluisterd dat hij het liefst zo snel mogelijk weer vertrekt uit Amsterdam. Wat weet zijn trainer John van 't Schip daarvan?

"Ik heb heel kort even met hem gesproken", aldus Van 't Schip bij ESPN over de 33-jarige routinier, die na een moeizaam begin bij Ajax al snel geblesseerd raakte en weken aan de kant stond. "Ik sprak hem toen hij terugkwam van zijn revalidatie uit Engeland. Voor de rest is het voor hem natuurlijk ook teleurstellend hoe het gegaan is sinds hij er is. Hij is geblesseerd geraakt en de resultaten vielen wat tegen."

"Hij maakt zich waarschijnlijk een beetje zorgen over hoe het er volgend seizoen allemaal uit gaat zien", aldus Van 't Schip. "Dat weten we op dit moment allemaal natuurlijk niet, er is nog veel onduidelijk. Degene die er het meeste over kan zeggen is denk ik Alex", doelt de vertrekkende trainer op technisch directeur Kroes.

Mislukt avontuur

Henderson hoop zijn loopbaan na een mislukt avontuur in Saoedi-Arabië weer nieuw leven in te blazen. Aan de andere kant hoopten de Amsterdammers met de peperdure middenvelder wat stabiliteit in de ploeg te brengen. Vooralsnog lijken beide opzetten niet te slagen. Ajax is momenteel de nummer vijf in de eredivisie.