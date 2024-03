René van der Gijp maakt zich geen zorgen om geblesseerde Jordan Henderson bij Ajax: 'Niemand mist hem'

Volgens de tafel van Vandaag Inside hoeft Ajax zich geen zorgen te maken om de blessure van Jordan Henderson. Volgens René van der Gijp en Johan Derksen zou hij veel te veel betaald krijgen en te weinig toevoegen aan de club.

"Als hij per wedstrijd betaald wordt krijgt hij een miljoen per wedstrijd, hè", begint Derksen nadat Wilfred Genee opgooit dat Henderson vanwege een blessure aan de kant staat bij Ajax. "Echt zonde van het geld", vervolgt Van der Gijp. "Als je nou iets níét nodig had was hij het wel."

Henderson zal zeker de komende drie wedstrijden van Ajax moeten missen. De middenvelder liep in de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta een blessure op en heeft tijdens de interlandperiode in Engeland een terugslag gehad. Hij mist onder meer De Klassieker tegen Feyenoord op zondag 7 april. De 33-jarige middenvelder blijft een week langer in Engeland om te werken aan zijn herstel.

Volgens Derksen en Van der Gijp zal de blessure van Henderson geen negatieve invloed hebben op het spel van Ajax. "Nee maar het is ook helemaal niet erg dat hij niet meedoet René", aldus Derksen. "Nee, niemand mist hem", reageert Van der Gijp.

Cursus grensoverschrijdend gedrag

In de uitzending werd ook gereageerd op de cursus over grensoverschrijdend gedrag die medewerkers van Talpa moeten doen. Derksen liet in een eerdere uitzending weten dit te weigeren. "Ik ben nu 75 jaar en zit 55 jaar in dit mediavak. Ik ben als jongste bediende begonnen en heb als hoofdredacteur te maken gehad met een ongewenste intimiteitencommissie. Ik heb in de ondernemingsraad gezeten, ben gestopt als creatief directeur en ben nu Talpa-ster. Met de nadruk daarop. Ik wil niet lastig gevallen worden door jongelui die dit bedenken of eisen, met van die lullige examentjes", zei derksen toen.

Derksen heeft de cursus nog niet gevolgd, maar kreeg wel een mail van John de Mol. "Hij heeft wel humor, want vanochtend zat zijn diploma al bij mij in de mail." Genee laat vervolgens ook zijn diploma zien aan tafel, maar heeft er ook een geprint met de naam van Johan Derksen erop. Die is daar niet zo blij mee. "Daar word ik straks mee gechanteerd hè, dat ik het toch gedaan heb."