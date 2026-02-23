Go Ahead Eagles speelde zondagmiddag tegen Heracles Almelo. De Deventenaren boekten eindelijk weer eens een overwinning en pakten de drie punten met een overtuigende 4-0 zege. Dat was reden genoeg voor een feestje, maar de festiviteiten liepen zó uit de hand dat volgens Voetbal International de assistent-trainer van Go Ahead is meegenomen door de politie.

Clubwatcher Marco Timmer vertelde tijdens het programma Rondje Eredivisie van Voetbal International dat de club uit Deventer een onderzoek uitvoert naar een assistent-trainer die door de politie is opgepakt tijdens een teamuitje in een plaatselijk café.

" Ze hebben alle stoom van zich afgeblazen en de 4-0 overwinning gevierd, maar dat is niet helemaal goed gegaan", zo stak Timmer af. Hij legt daarbij uit dat de club later met een statement komt. "Jan Willem van Dop (algemeen directeur, red.) wil eerst nog alle betrokken partijen horen, maar wat we tot dusver weten is dat de assistent-trainer, die Melvin Boel mee had genomen van FC Dordrecht, is meegenomen door de politie, nadat ze in een café in Deventer een feestje hebben gevierd."

Fles drank

Wat er vermoedelijk is gebeurd? " De assistent had een fles drank meegenomen, dat is het officiële verhaal vanuit de club", zo vervolgt de clubwatcher. "Kennelijk is er verwarring over bestaan en lijkt het erop dat de fles is meegenomen en gestolen, dat is de andere lezing. Daardoor is de politie gekomen. De assistent is meegenomen en twee uur verhoord."

Tegenvallende resultaten

Het incident past wel bij het opmerkelijke seizoen dat Go Ahead Eagles doormaakt. In de Europa League werden knappe zeges geboekt op Aston Villa en Panathinaikos, maar in de Eredivisie draait het allesbehalve lekker. Afgelopen zondag won de club pas voor het eerst sinds november 2025; in de maanden daarvoor werd er alleen verloren of gelijkgespeeld. Daardoor staat het team van Boel momenteel maar vier punten boven de degradatiestreep.

