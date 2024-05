Willem II promoveert naar Eredivisie, Roda JC juicht te vroeg na zinderende ontknoping Groningen

Willem II is terug in de Eredivisie. Die club promoveerde na een gelijkspel op bezoek bij FC Dordrecht: 1-1. Omdat FC Groningen ook niet won, was promotie een feit. De Groningers speelden op het nippertje gelijk op bezoek bij Telstar en verpestten daarmee het promotiefeestje van Roda JC, dat won van SC Cambuur. In Kerkrade vierden fans letterlijk al het feestje op het veld...

FC Dordrecht - Willem II

Voor koploper Willem II stond zeker geen makkelijk potje op het programma. En dat was te merken. Nummer 4 FC Dordrecht was de sterkere ploeg en dat resulteerde na een half uur in de 1-0 van de in vorm verkerende Shiloh ’t Zand. De huurling van Feyenoord pegelde van grote afstand raak.

Dus moest Willem II in de achtervolging, al was de ploeg op dat moment wel al virtueel gepromoveerd door de achterstand van FC Groningen. Na rust kon clubtopscorer Jeredy Hilterman de zenuwen doen afnemen. Willem II kreeg een penalty, maar die ging er niet in. Dordrecht-keeper Luca Plogmann stopte de strafschop, net als de rebound. De goalie was een paar minuten voor tijd nogmaals belangrijk met een redding.

Maar de 1-1 kwam alsnog. Willem II liet voor de zoveelste keer dit seizoen zien over een geweldige mentaliteit te beschikken. Oudgediende Michael de Leeuw maakte in blessuretijd de 1-1. Feest in Dordrecht en feest in Tilburg, waar veel fans op grote schermen bij het stadion naar de wedstrijd keken. Na het laatste fluitsignaal barstte het feestgedruis helemaal los.

Roda JC - SC Cambuur

Lange tijd leek Roda JC met Willem II te promoveren. In hun wedstrijd tegen Cambuur bleef het lang 0-0, maar na een uur spelen maakte Sami Ouaissa de openingstreffer. Even later vergrootte Václav Sejk de voorsprong na geblunder achterin bij Cambuur: 2-0.

Daarna gingen de telefoontjes aan voor Telstar - Groningen. Maar sommige fans zetten de stream net te vroeg uit. Roda JC-fans bestormden het veld en dachten lange tijd dat ze gepromoveerd waren. Maar toen...

Telstar - FC Groningen

Viel de 1-1 van FC Groningen. Thom van Bergen kopte in de 95e minuut de gelijkmaker erin. Dolle vreugde met de meegereisde fans, want volgende week is er de kans om tégen Roda JC promotie af te dwingen.

Al na 40 seconden stond Telstar op voorsprong door een goal van Zakaria Eddahchouri. De aanvaller stond vogeltje vrij bij de tweede paal en wandelde zo de 1-0 binnen. Een grote verrassing, zeker gezien de vorm van FC Groningen. Die ploeg verloor op 2 februari voor het laatst. Groningen had nog genoeg tijd om de boel om te buigen. Daar zag het er niet naar uit. Sterker nog: Telstar kreeg genoeg kansen om er 2-0 van te maken. Die viel niet en uiteindelijk viel de 1-1. Dus kon iedereen in Kerkrade weer terug de tribunes op, want volgende week valt pas de beslissing.

Beslissingswedstrijd Groningen en Roda

Volgende week vrijdag belooft een zinderende avond te worden in de strijd om de tweede plek. Dan staat Groningen - Roda op het programma. Roda JC heeft de tweede plek nu nog in handen, maar heeft waarschijnlijk wel een deukje opgelopen. De Kerkraders hebben drie punten meer dan Groningen, dat wel een beter doelsaldo heeft. Alles om voor te spelen dus in de Euroborg volgende week.

Andere tussenstanden Keuken Kampioen Divisie:

NAC Breda - ADO Den Haag 2-2

FC Den Bosch - FC Emmen 1-2

VVV-Venlo - Jong Ajax 2-0

Helmond Sport - FC Eindhoven 2-0

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-2

Jong PSV - TOP Oss 4-1

Jong AZ - MVV 2-3