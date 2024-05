Stadionspeaker Roda JC krijgt zwijgen opgelegd na kapitale blunder: 'Sorry, ik kan er ook niks aan doen'

Bizarre taferelen vrijdagavond bij Roda JC. Fans van die club dachten gepromoveerd te zijn na de 2-0 overwinning tegen SC Cambuur. Helaas voor de Kerkraders viel de 1-1 nog bij FC Groningen, waardoor het promotiefeestje uitgesteld werd. Maar de stadionspeaker deed er nog een schepje bovenop. Daarop heeft de club besloten dat hij geen interviews meer zal doen.

Toen veel fans van Roda JC al feest aan het vieren waren op het veld, viel de 1-1 bij Telstar - Groningen. Daarna kwam de stadionspeaker met de boodschap: 2-1 Telstar. Dus toen was het nogmaals groot feest in het Parkstad Limburgstadion. Er was echter helemaal niet gescoord. Maar, zei de stadionspeaker: "Het doelpunt is afgekeurd, het blijft dus 1-1. Sorry, ik kan er ook niets aan doen, ik kan er ook niks aan veranderen."

'Mijn fout'

"Ik kreeg aangegeven dat het 1-1 was geworden in de 95ste minuut"’, vertelde Frijns na afloop tegen ESPN. "Iedereen begon te juichen en kwam het veld op. Dus ik vraag aan iemand: wat is er aan de hand? Toen hoorde ik dat Groningen 2-1 had verloren. Ik had het beter moeten verifiëren, maar het internet is hier heel slecht. Pas later kreeg ik door dat de goal was afgekeurd, al bleek dat ook niet zo te zijn. Ik kan er ook niks aan veranderen. Het zal mijn fout zijn."

Geen interviews

Maandag laat Roda JC weten aan De Telegraaf dat de stadionspeaker niet meer voor interviews beschikbaar zal zijn. De directie van de Limburgers wil dat de focus op de beslissende wedstrijd tegen FC Groningen ligt. "Frijns heeft zijn laatste interview gegeven”, vertelde algemeen directeur Jordens Peters.

Balende Matisse Didden

"Ik weet niet of ik dit ooit heb meegemaakt", reageerde een verbaasde Matisse Didden bij ESPN. "Ineens kwam er positiviteit en lachende mensen die riepen '2-1 voor Telstar'. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, alleen dat er een feestje uitbrak. Maar toen kregen we dus te horen dat het 1-1 is gebleven. Wij hebben ons ding gedaan en Telstar helaas niet", baalde hij.

Een seconde of twintig duurde het feestje uiteindelijk volgens Delisse. "Nu moeten we het een weekje uitstellen", aldus Didden. Volgens Hans Kraay jr. moeten enkele psychologen de spelers van Roda JC de komende week helpen.

Promotiestrijd

Willem II is gepromoveerd, de beslissing bij Roda JC en Groningen valt volgende week. In de Euroborg speelt Groningen tegen de ploeg uit Kerkrade, die drie punten meer heeft. FC Groningen heeft wel een beter doelsaldo.

