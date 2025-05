Willem II vreest voor 'donker scenario' na nederlaag tegen Heracles Almelo

Willem II moet steeds meer vrezen voor degradatie na de thuisnederlaag van 2-1 tegen Heracles Almelo. De Tilburgers kunnen zich niet meer rechtstreeks handhaven in de Eredivisie. Ook directe degradatie naar de eredivisie is nog mogelijk.

Vooralsnog zal de club als nummer zestien in de nacompetitie degradatie moeten zien te voorkomen, maar in een donker scenario is ook directe degradatie naar de eerste divisie nog mogelijk als Willem II ook de laatste twee competitiewedstrijden verliest.

Heracles kwam na een kwartier op voorsprong. De bal belandde na een vrije trap van Thomas Bruns bij Ivan Mesik, die met zijn rug scoorde. Ringo Meerveld had de gelijkmaker op zijn schoen na een slalom door de Almelose defensie, maar doelman Fabian de Keijzer stopte de inzet van de Willem II'er.

Vlak na rust kopte Jeremy Bokila alsnog de 1-1 binnen. De Tilburgers leken de wedstrijd alsnog naar hun hand te zetten, maar na een overtreding van Amine Lachkar op Mats Rots ging de bal op de penaltystip. Jizz Hornkamp schoot de strafschop onberispelijk binnen en zette Heracles weer voor. Scheidsrechter Jeroen Manschot staakte de wedstrijd in blessuretijd heel even nadat er bekers op het veld waren gegooid.

Degradatiestrijd

NAC Breda profiteerde van de nederlaag van Willem II, want het kan in punten niet meer onder de streekgenoot komen en handhaaft zich dus in de Eredivisie. Willem II bleef op 25 punten staan. Almere City heeft er 20 en RKC Waalwijk 19, maar die ploegen moeten dit weekeinde nog in actie komen.

Heracles klom door de eerste uitoverwinning sinds januari naar de tiende plaats met 38 punten. Evenveel als FC Groningen, dat zondag tegen AZ moet. Willem II stuurde eind april trainer Peter Maes weg na een lange serie nederlagen, maar onder zijn opvolger Kristof Aelbrecht is het niet echt beter gegaan. De laatste zege dateert van december 2024.

