Bijzonder scenario lonkt voor Ajax tegen NEC: 'Op dat moment zullen de echte Ajacieden niet te houden zijn'

Het kan een zeer bijzonder weekend gaan worden in de Eredivisie. De vreemde situatie doet zich voor, dat Ajax pas een half uur voor de eigen wedstrijd weet of het kampioen kan worden. Dan is namelijk bekend of Feyenoord van PSV gewonnen heeft. Dan moet het zelf nog het klusje klaren thuis tegen NEC. Maar dat moet geen probleem zijn, denkt Robert Maaskant. "Ik denk dat de echte Ajax-spelers niet te houden zijn."

Zomaar kan er een kampioen zijn aanstaande weekend, met nog twee speelrondes te gaan. Waar de Eredivisie altijd de laatste twee rondes alle wedstrijden tegelijk laat spelen, om de spanning er voor iedereen in te houden, kan Ajax één keer nog profiteren van voorkennis. Namelijk of het de wedstrijd met NEC in gaat met de mogelijkheid om kampioen te worden of niet.

Bijzonder scenario

Zij spelen zondag om 16.45 uur in eigen huis tegen de Nijmegenaren, maar zijn afhankelijk van wat er gebeurt bij Feyenoord-PSV. Mochten de Eindhovenaren minimaal een punt pakken, is een kampioenschap op zondagmiddag uitgesloten voor Ajax.

Hoe bereid je je nou voor op zo'n dag? "Het is een aparte dynamiek", vertelt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Het is gek als je van tevoren weet dat je kampien kan worden. overigens denk ik dat Ajax heel makkelijk wint van NEC", vertelt de voetbaltrainer.

Normale Farioli-aanpak

De trainer vindt wél dat Ajax het niet heeft laten zien afgelopen periode tegen Utrecht en Sparta, maar voorziet zondag geen problemen. "Ik denk dat ze vrij uit gaan en NEC mist ook nog eens wat bepalende spelers." Hij denkt dat Ajax nog steeds 'heel saai' naar deze wedstrijd zal toeleven. "Farioli zal niets anders doen dan hoe hij de andere wedstrijden benadert."

Wel voorziet hij dat bepaalde spelers zich niet aan het behoudende plan van de Italiaanse trainer zullen houden. "Farioli zal zich van de tussenstand bij Feyenoord-PSV distantiëren en zijn team er ook van weg houden, maar je krijgt het natuurlijk wel door. Al geef je het niet door, er zitten 15.000 man in het stadion. Met telefoons. Dus dat ga je horen. Op het moment dat ze het veld opkomen voor de warming-up, dan ga je al dingen horen. En misschien zetten ze wel het scherm aan zelfs. Dat zou ik nog wel grappig vinden overigens."

'Niet te houden'

Een hossende ArenA als Feyenoord scoort, dat beeld hebben we eerder gezien in 2010-2011, toen Ajax in speelronde 33 ook een overwinning van Feyenoord nodig had. Dat gebeurde toen ook. En als ze dan kampioen kunnen worden, verwacht Maaskant dat een deel van de selectie nóg meer inzet levert dan normaal.

"De echte Ajax-spelers zulen opstaan. Die kunnen zich dan niet meer inhouden. Ik mag hopen als jij dat shirt aantrekt, dat het klaar is en dat je denkt: ja jongens, die trainer kan me nog meer vertellen dat ik behoudend moet spelen. Ik ga het gewoon niet meer doen. We gaan gewoon even op jacht naar de 3-0. Zoals het hoort bij Ajax."

