Wim Kieft hekelt Erik ten Hag en Pepijn Lijnders: 'Realiteitszin verloren, kan beter je mond houden'

Wim Kieft heeft in zijn column harde woorden laten noteren over Manchester United-trainer Erik ten Hag en Pepijn Lijnders, de nieuwe trainer van Salzburg. 'Dit duo denkt even zijn gelijk te moeten halen waarbij ze iedere realiteitszin uit het oog zijn verloren', aldus Kieft.

Het zint Kieft niet hoe de twee zich in recente interviews op de borst kloppen vanwege hun prestaties. Ten Hag heeft na een beroerd seizoen in de Premier League (Manchester United werd slechts achtste) weinig om trots op te zijn, beargumenteert Kieft. Ja, de club won de FA Cup, maar dat doet niks af aan het falen in de competitie. Ook vond Ten Hag dat Arne Slots prestaties met Feyenoord dit seizoen overdreven werden.

Wim Kieft verwacht geen wonderen van Nederlands elftal op EK voetbal: 'Er zijn landen met meer kwaliteiten' Het EK voetbal in Duitsland staat voor de deur en met het Nederlands elftal als een van de deelnemers, wordt er in ons land natuurlijk altijd gehoopt op een eindoverwinning. Volgens analist Wim Kieft is die kans klein, al verwacht hij in gesprek met Sportnieuws.nl wel dat Oranje ver komt in het toernooi.

Erik ten Hag

In De Telegraaf zegt Kieft: "Daar [in de Premier League] moet je presteren en kom je niet weg met geleuter over blessures, over het winnen van twee troostprijzen of een ingezet proces. Hij heeft bijna 500 miljoen euro gespendeerd en desondanks niet geleverd. Dan kan je beter je mond houden in plaats van journalisten en analisten als Gary Lineker en Alan Shearer onderuit de zak te geven en te zeggen dat ze er niets van begrijpen."

Erik ten Hag krijgt ervan langs: 'En het meest verschrikkelijke is nog dat hij afgeeft op Arne Slot' Erik ten Hag sloot zijn tweede seizoen bij Manchester United af met zijn tweede prijs, maar dat wil zeker niet zeggen dat de manager nu met lof wordt overladen. In Engeland wordt er nog altijd vanuit gegaan dat de Tukker aan zijn laatste dagen bij de gevallen topclub bezig is en ook in Nederland is de kritiek niet mals.

Pepijn Lijnders

Bij Lijnders ergert Kieft zich eraan dat hij krediet weg wil nemen van Jürgen Klopp, de Duitse trainer waarvan hij jarenlang bij Liverpool de assistent was. "Lijnders is als een pseudo-Klopp zodanig in zichzelf gaan geloven, dat het lachwekkend is', aldus Kieft. "Z’n ego is met hem aan de haal gegaan. Liverpool was niet alleen het project van Klopp, maar ook de trots van Pepijn."

Het is helder: Kieft ziet liever dat mensen in de voetbalwereld kalm en stoïcijns zijn. En zich niet laten meeslepen door een beetje tegenwind, of meteen een grote waffel opzetten bij wat kritiek. Iemand als Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti, dat is meer Kiefts type. "Als geen ander weet Ancelotti hoe het werkt in de voetballerij en dat je letterlijk en figuurlijk niet moet zeuren bij tegenwind. En vooral jezelf blijven."