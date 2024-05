Erik ten Hag krijgt ervan langs: 'En het meest verschrikkelijke is nog dat hij afgeeft op Arne Slot'

Erik ten Hag sloot zijn tweede seizoen bij Manchester United af met zijn tweede prijs, maar dat wil zeker niet zeggen dat de manager nu met lof wordt overladen. In Engeland wordt er nog altijd vanuit gegaan dat de Tukker aan zijn laatste dagen bij de gevallen topclub bezig is en ook in Nederland is de kritiek niet mals.

Ten Hag won vorig seizoen de League Cup met United en mocht dankzij de derde plaats in de Premier League de Champions League in. Dit seizoen werd de miljoenenploeg slechts achtste, maar werd met de verrassende winst van de FA Cup alsnog een ticket voor de Europa League verdiend. De geruchten over zijn ontslag doen al maanden de ronde, maar vooralsnog is er niets officieel.

'Zuurpruim' Erik ten Hag

Sportmarketeers Chris Woerts en Jaap Stalenburg delen in hun podcast Sportclash elke week een rode kaart uit aan iemand in de sportwereld. Deze week was er weinig twijfel. "Die zuurpruim van een Erik ten Hag, wat een vreselijke lul zeg", is Woerts duidelijk.

"Hij heeft voor 500 miljoen euro spelers gekocht, waaronder eentje van 100 miljoen (Ajacied Antony, red.) en dan gaat hij klagen over de slechte prestaties van Manchester United in relatie tot de vele blessures", aldus Woerts. "Hij heeft een half miljard uitgegeven aan b-garnituur en dan gaat hij klagen."

Arne Slot

"Het meest verschrikkelijke is nog dat hij in een interview in Voetbal International afgeeft op Arne Slot van Feyenoord", aldus Woerts, die bijval krijgt van Stalenburg, die het 'schandalig' noemt. "Het is een vreselijke, echte Tukker", gaat Woerts weer verder. "Hij laat hiermee zijn provinciaalse mentaliteit zijn. Echt een dikke rode kaart."

Erik ten Hag over Feyenoord

Wat Ten Hag dan voor vreselijks over Slot zei? "PSV werd natuurlijk dik en dik verdiend kampioen", aldus de United-manager in VI. "Met zo’n grote afstand beter dan de rest, ook dan Feyenoord. Peter Bosz heeft het uitstekend gedaan. De club leeft en sprankelt. Daarentegen vind ik dat mensen overdreven lyrisch doen over Feyenoord. Het verschil tussen PSV en Feyenoord was in mijn ogen te groot. Feyenoord was stabiel dit jaar, maar niet top. PSV was op alle vlakken twee klassen beter."

Ook in Engeland, waar Slot volgend seizoen aan het roer staat bij Liverpool, zijn de teksten van Ten Hag opgepakt. De tabloids meten de 'kritiek' van de voormalig Ajax-trainer breed uit en noemen het een 'cheap Slot', uiteraard een woordspeling op cheap shot, een rotopmerking.

'Erik ten Hag gaat de dupe worden'

Woerts gaat er overigens vanuit dat Ten Hag ontslagen gaat worden bij United. De nieuwe aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe zou volgens hem een heel nieuwe structuur neer willen zetten. "Een topsportstructuur en daar gaat Erik ten Hag ook de dupe van worden. Want ze zijn niet gek. Ratcliffe zei al dat het voorkomen van blessures ook de taak van de manager is. En laten we dan hopen dat Ten Hag naar Bayern München gaat."

