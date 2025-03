Winnend PSV verzuimt monsterscore neer te zetten bij RKC en zet Ajax weer onder druk

PSV-fans keken de laatste weken geregeld met angst en beven naar hun club, maar beleefden zaterdagavond eindelijk weer eens een geruststellende avond. De nummer twee van de Eredivisie kwam op bezoek bij RKC geen enkel moment in de problemen en houdt zo de druk op koploper Ajax: 0-3.

Met uitschakeling in de beker, de Champions League en slechts één zege in de laatste vijf competitieduels is PSV allerminst in vorm. De ploeg van Peter Bosz verspeelde in rap tempo een ideale uitgangspositie in de Eredivisie. Ajax had voor deze speelronde plots acht punten voorsprong en de titel leek ineens heel ver weg.

Weerzien met Mo Ihattaren

De prijs is voorlopig uit zicht, maar de spelers en fans kregen in Waalwijk wel weer een lach op hun gezicht. Tegen de nummer zeventien van de Eredivisie, met oude bekende Mo Ihattaren in de basis, was PSV oppermachtig. Ivan Perisic schoot al heel vroeg de 0-1 binnen en vlak voor rust werd het via Noa Lang 0-2. Luuk de Jong besliste al vroeg in de tweede helft het duel op aangeven van de sterk spelende Joey Veerman. De score had nog stukken hoger kunnen uitvallen, maar PSV was lang niet altijd scherp voor het doel.

Wat de zege voor de ranglijst echt waard is, moet zondag blijken. Dan ontvangt Ajax subtopper AZ. Voor nu is het gat verkleind tot vijf punten. Mochten de Amsterdammers punten verspelen, dan wordt de volgende pot van beide teams nog een tikje meer beladen. Dan staat PSV - Ajax namelijk op de rol. Wint PSV dan weer, dan wordt de Eredivisie misschien nog écht spannend.

Bekijk hier de basisopstellingen

🫡 𝗢𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀#RKCPSV pic.twitter.com/qn3h7wWNva — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) March 15, 2025

De stand in de Eredivisie