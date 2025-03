Mohamed Ihattaren staat voor weerzien met club waar hij opgroeide: 'Qua eergevoel wil hij gaan schitteren'

Het zal een bijzondere wedstrijd zijn voor Mohamed Ihattaren zaterdagavond. Met RKC Waalwijk ontvangt hij PSV, waar hij vanaf zijn achtste in de jeugd speelde. Namens PSV was hij eens trefzeker in Waalwijk, waarna de storm rondom zijn naam begon. Hij verloor zichzelf, trok half Europa rond, om nu in Nederland weer rustig op te krabbelen. Jong Oranje haalde hij nog niet, maar schitteren tegen zijn oude club zal hij maar wat graag willen.

Het is de eerste keer sinds de terugkeer van Mohamed Ihattaren in Nederland dat hij tegenover zijn oude ploeg PSV staat. De speler van RKC heeft al eens eerder tegenover de Eindhovenaren gestaan, in dienst van Ajax. Maar als speler van RKC nog nooit. Op het veld in Waalwijk, waar hij PSV zal ontvangen, heeft hij goede herinneringen. Vanuit de tegenstander dan. Tijdens zijn stormachtige doorbraak bij PSV was hij een pain in the ass voor zijn huidige werkgever.

Doelpunt en assist

In het seizoen 2019-2020, het jaar dat hij rustig aan bekend werd bij PSV, leverde hij een assist in de 1-3 gewonnen wedstrijd. Een strakke, lage voorzet werd door een RKC-verdediger ingeschoten. Een seizoen later scoorde Ihattaren namens PSV in een 1-4 overwinning. Het was het moment dat de onrust rondom Ihattaren en zijn contractverlenging begon.

Contractproblemen PSV

Want het was allesbehalve rustig rondom Ihattaren in het seizoen 2020-2021. Hij kwam als een komeet en dat seizoen moest de doorbraak van Ihattaren bij PSV worden. Het begin van het seizoen verliep slecht, hij zat in een enorme vormdip wegens privéredenen. Zijn vader overleed. Toen hij tegen RKC scoorde namens PSV, was hij weer opgekrabbeld en wisten de Eindhovenaren het zeker: deze jongen moeten we verlengen.

PSV deed er alles aan en wilde anderhalf jaar voor het eindigen van zijn contract al om de tafel, na de goal tegen RKC dus. In het interview na afloop zei Ihattaren: " Ik zit voorlopig bij PSV, ik ben heel erg blij hier", en "Ik laat alles op me afkomen. Ik heb het echt naar mijn zin in Eindhoven." Het liep allemaal anders.

Verkeerde instelling

Want het werd een hele soap voor de rest van het tweede seizoenshelft. Er was onvrede over zijn instelling en met de trainer Roger Schmidt boterde het totaal niet. Zo werd zijn contract niet verlengd, maar werd hij in de zomer van 2021 juist verkocht. Juventus nam hem over, en zo raakte Ihattaren volledig uit beeld en raakte hij van het padje af. Hij kwam meer in het nieuws wegens privézaken en vermeende banden met criminaliteit, dan wegens voetbal.

RKC

Via veel omwegen kwam hij weer terug in Nederland, bij RKC. Na veel twijfel begint voetballend Nederland steeds enthousiaster te raken over Ihattaren. Niemand gaf hem meer een stuiver, maar hij imponeert bij het noodlijdende RKC. Tot dusver was hij goed voor drie doelpunten en drie assists. Men roept in Nederland zelfs al dat hij bij Jong Oranje moet. Dat vindt bondscoach Michael Reiziger nog wat te vroeg. Daar is meer voor nodig, vertelde hij eerlijk tegenover ESPN.

Wat daar onder meer voor nodig kan zijn, is een goede prestatie tegen een topploeg in Nederland. Bijvoorbeeld zijn oude werkgever PSV. Robert Maaskant, trainer van Helmond Sport, verwacht in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine, dat hij extra gebrand zal zijn. "Hij is daar opgegroeid, dus dat kan niet anders. Hij zal qua eergevoel ook wel willen schitteren. Iets bijzonders laten zien."