Het is bijna absurd: PSV is dit seizoen ongenaakbaar, marcheert richting de titel en staat tóch met de hand aan de noodknop voor een nieuwe spits. Alsof een ploeg met een straatlengte voorsprong, sprankelend veldspel en een overvloed aan scorend vermogen plots een probleem heeft. De zoektocht naar een extra aanvalsleider voelt daarom niet alleen overbodig, maar vooral als onnodige paniek.

PSV kampt al maanden met blessureleed in de spits. Ricardo Pepi is vaker in de behandelkamer dan op het veld te vinden, Alassane Plea en Myron Boadu zijn langdurig uitgeschakeld. Maar daarvoor is al een ideale vervanger voor gevonden: gelegenheidsspits Guus Til. Geen klassieke nummer negen, maar wel vooral in combinatie met Ismael Saibari een speler die ruimtes bespeelt, druk zet en altijd zijn goals maakt. Bovendien doen Esmir Bajraktarevic én Ivan Perisic het ook naar behoren in de punt. Het collectief vangt de afwezigheid van aanvalleiders moeiteloos op.

Waarom een spits halen?

Dat PSV-coach Peter Bosz openlijk erkent dat de directie de markt verkent, is begrijpelijk. Maar waarom zou je een vierde spits halen, midden in een seizoen waarin het kampioenschap praktisch al binnen is? Voor de Champions League? Daar kan een nieuwe aanwinst toch niet meer worden ingeschreven voor de komende duels tegen Newcastle United, Bayern München en een eventuele tussenronde. Dan zou de spits alleen gehaald worden voor zes Eredivisiewedstrijden, die ook zonder spitsen zonder moeite gewonnen worden.

Vooruitdenken voor toekomst

Natuurlijk mag PSV vooruitdenken. Pepi staat niet voor niets op lijstjes in Engeland en zal komende zomer waarschijnlijk voor een fors bedrag vertrekken. Met elf goals in slechts 983 minuten heeft hij een rendement dat zelfs topclubs doet opschrikken. Daarbij komt dat Boadu simpelweg tekortkomt voor dit niveau. Maar een winteraanwinst pakt zelden uit zoals gehoopt. In januari betaal je steevast de hoofdprijs, terwijl huren bijna nooit een schot in de roos blijkt: Lucas Pérez werd geveld door tuberculose, Mitroglou was óók geen voltreffer.

Earnest Stewart kan nu kiezen voor schijnzekerheid, maar loopt daarmee het risico geld en rust te verspillen. PSV hoeft niets te forceren. Deze ploeg bewijst wekelijks dat het systeem sterker is dan de poppetjes. Wie nu alsnog een spits haalt, lijkt vooral op zoek naar een probleem dat er simpelweg niet is. De echte slag kan en moet pas in de zomer worden geslagen. Tot die tijd is Til meer dan voldoende en misschien zelfs wel de beste spits die je op dit moment kan hebben. Het zou te gek voor woorden zijn als PSV met een nieuwe aanvalsleider op de proppen komt.

