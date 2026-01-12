In een tijdsbestek van één jaar is Ricardo Pepi alweer voor de derde keer geblesseerd. De spits van PSV brak afgelopen zaterdag zijn arm en is er zeker twee maanden uit. Een nieuwe, vreselijke wending in zijn hobbelige seizoen dit jaar. "Superzuur dat het nu weer fout gaat", leeft Danny Koevermans met hem mee.

De oud-spits van PSV baalde flink toen hij Ricardo Pepi geblesseerd zag raken. Nog even daarvoor was hij lovend over de spits van PSV. "Als hij voorspelt dat het 'zijn jaar' gaat worden in de zomer, dan is het lullig als je ziet dat dit weer gebeurt", omschrijft Koevermans in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij kwam net terug van zijn spierblessure en stond weer in de basis omdat Ismael Saibari nog afwezig was.

Blessures Pepi

Even daarvoor speelde Pepi wat minder voor PSV, omdat Peter Bosz in de vorm van het duo Saibari en Guus Til een goed lopende oplossing had gevonden voor de eerdere blessure van de Amerikaan. "Het was verdiend dat Pepi weer in de basis kwam, want als hij iets doet dan is het scoren. Als je zijn speelminuten afweegt dit seizoen, loopt hij haast op één doelpunt per wedstrijd, omdat hij vaak is ingevallen."

Pepi miste de start van dit seizoen door de lange nasleep van zijn knieblessure, die hij opliep in de maand januari van vorig jaar. Eenmaal fit stond hij noodgedwongen alweer snel in de basis omdat de twee nieuwe spitsen van PSV, Alassane Pléa en Myron Boadu geblesseerd raakten. Dat zijn ze nu nog steeds, dus zit Bosz zonder spits. "Er wordt zoveel gevraagd van Pepi op mentaal vlak. Hij moet alwéér terugkomen. Maar er zit een goede kop op, zoals ze dat zeggen. Ik twijfel er niet aan dat hij weer terugkomt en gaat scoren."

Nieuwe spits

De eerste geluiden zijn dat PSV op zoek gaat naar een oplossing op de transfermarkt; een nieuwe spits dus. Nog meer pech voor Pepi, want dat betekent direct weer extra concurrentie. "Dat is hoe het gaat in de topsport, je fitheid is zo belangrijk tegenwoordig. PSV moet ook door, dat zijn de harde wetten van het voetbal", legt Koevermans uit. "Het is straks aan hem om weer goals te gaan maken, wanneer hij minuten krijgt. Op die manier geef je de trainer geen andere kans. Dan zou je wel gek zijn om hem op de bank te houden."

Bovendien is het ook maar afwachten wat een nieuwe transfer met de dynamiek in de groep zal doen, benoemt Koevermans. "Het is wat dubbel. Stel er gebeurt ook nog wat met Saibari of Til, dan heb je echt een probleem. Het is maar de vraag hoe Pléa terugkomt, want die moet je ook rustig opbouwen in speelminuten. Hetzelfde geldt voor Boadu en Pepi is pas eind maart weer terug op zijn vroegst", somt hij op.

Toekomst van Pepi

De club moet zich bedenken waar ze goed aan doen. "Het is de vraag wat het management van de club wil; de buidel trekken voor een spits of de groep in tact houden. Want je moet je ook afvragen wat zo'n transfer met de groep en de spelers doet."

Voor Pepi zelf is Koevermans niet zo bang. De droom die de Amerikaan heeft, om voor zijn land uit te komen op het WK, zou te doen moeten zijn. "Ik weet niet hoe de bondscoach van Amerika werkt, maar je zou zeggen dat hij wel meegaat. Als eerste, tweede of derde spits, dat moet je dan nog maar zien. Met hem erbij heb je altijd goals en dat is toch wel lekker." Ook hoeft Pepi niet bang te zijn voor zijn marktwaarde. "Het is inderdaad een optelsom van blessures, maar daarin telt deze armblessure bijna niet mee. Dat was zo lullig, daar hebben clubs geen problemen mee. Knieblessures en spierblessures, daar maken clubs zich sneller druk om, denk ik", stelt Koevermans gerust.

