Guus Til is bij PSV de laatste weken bezig met een indrukwekkende metamorfose. De van nature aanvallende middenvelder werd de laatste acht wedstrijden als spits opgesteld door Peter Bosz. Een positie waar bij Oranje kansen voor hem liggen. "Als dat niet je ambitie is, heb je volgens mij niks te zoeken in de topsport."

De spitspositie bij het Nederlands elftal ligt al langere tijd onder vuur. Na het zielloze 1-1 gelijkspel tegen Polen uitte Wim Kieft forse kritiek op Memphis Depay. Toch lijkt de topscorer allertijden van Oranje maandagavond gewoon in de basis te staan in het beslissende kwalificatie-duel tegen Litouwen.

'Vanavond wat qualitytime met mijn vriendin'

Of de gelegenheidsspits van PSV die wedstrijd gaat kijken, weet hij nog niet. "Ik ben de afgelopen dagen weg geweest met mijn vrienden, dus ik denk dat ik vanavond wat qualitytime met mijn vriendin moet gaan hebben", grapt Til tegen de camera van ESPN. "Ik ga er met een schuin oog naar kijken", vervolgt hij.

'Dat is wat je wilt, toch?'

Door de tegenvallende prestaties van Memphis en door de afwezigheid van Wout Weghorst opperde vele voetbalfans dat Til een kans als spits bij het Nederlands elftal verdiend. De 27-jarige topscorer van PSV speelde al zes interlands en is er klaar voor om dat aantal te verhogen. "Dat is wat je wilt, toch?", antwoordt Til op de vraag of hij een plek hij Oranje ambieert. "Als dat niet je ambitie is, heb je volgens mij niks te zoeken in de topsport."

Toch verklaart Til dat bondcoach Ronald Koeman nog geen contact met hem heeft opgenomen sinds dat hij aan het floreren is in de punt van de aanval. Til maakte in zijn laatste duel voor PSV een hattrick tegen zijn oude club AZ. In totaal staat de teller voor hem al op acht treffers.

Guus Til blijft streven naar een plekje bij Oranje💪



"Als je die ambitie niet hebt, vind ik niet dat je in de top van Nederland hoort te voetballen." pic.twitter.com/fHbfkon3LN — ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2025

'Dan vind ik dat dat je doel moet zijn'

"Op deze voet doorgaan", vertelt hij over zijn plan om een plekje in de selectie van Koeman te veroveren. "Als je in de top van Nederland speelt, vind ik dat dat je doel moet zijn", aldus Til. Het Nederlands elftal kan maandagavond in het laatste kwalifcatie-duel tegen Litouwen een plek voor het WK in de VS, Canada en Mexico veiligstellen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.