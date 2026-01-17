PSV schoot uit de startblokken tegen Fortuna Sittard, maar kwam verder zéér matig voor de dag. Lange tijd leek zelfs eerste puntenverlies in tijden plaats te gaan vinden, maar daar stak Ivan Perisic een stokje voor. Het eindigde in 1-2 voor PSV. De ongenaakbare koploper zet daardoor achtervolgers Feyenoord en Ajax op een nóg grotere afstand.

PSV is het nieuwe jaar begonnen waar het 2025 mee eindigde: winnen, winnen en nog eens winnen. Excelsior werd vorig weekend met 5-1 in de pan gehakt en tussendoor bekerden de Eindhovenaren ook door na een 4-1 overwinning bij FC Den Bosch. Tegen de Bosschenaren was de wedstrijd al na een half uur beslist en dus reisde PSV met vertrouwen naar Limburg af. Al binnen acht minuten lag de bal in het netje door een eenvoudige schuiver van Paul Wanner: 1-0.

In de afgelopen weken was de tegenstander van de Eindhovenaren daarna direct gebroken, maar Fortuna Sittard reageerde uitstekend op de tegentreffer. Spits Kaj Sierhuis kreeg van de verdedigers van PSV alle tijd en ruimte om de bal goed te leggen en pegelde de bal kiezelhard achter PSV-doelman Matej Kovar: 1-1.

Matig PSV

In het restant van de eerste helft was PSV allesbehalve overtuigend. Het was zelfs de thuisploeg die de voorsprong móést grijpen. Lance Duijvestijn kreeg de bal met wat geluk bij Dimitrios Limnios, maar de poging van de Griek vloog in het zijnet. PSV kwam maar moeilijk door de stugge achterhoede, waardoor Esmir Bajraktarevic het probeerde met een afstandsschot. Ditmaal was Mattijs Branderhorst een sta-in-de-weg door de bal met zijn vingertoppen naast te werken.

Peter Bosz moest in de rust een donderspeech geven om zijn ploeg weer om de aanvalsmachine weer op de rails te krijgen, maar ook na de pauze kwam PSV zéér matig voor de dag. Het tempo van de Eindhovenaren bleef veel te laag, waardoor het stugge Fortuna niet kapot werd gespeeld. In de 76e minuut was daar dan toch ineens Ivan Perisic. De Kroaat werd met een splijtende pass van Mauro Junior bereikt, waarna hij 'm koeltjes binnen schoot: 1-2.

PSV gaat niet in de fout

De voorsprong kwam niet meer in gevaar. Met dit duel meegerekend won de club namelijk de laatste vijftien uitwedstrijden in de Eredivisie, een unicum in de competitie. Door de zege op Fortuna sloeg PSV bovendien een enorme kloof met hun achtervolgers. Feyenoord volgt op zestien punten, met nog een duel tegoed, terwijl Ajax na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles al op achttien punten staat. Daarmee is een bijzonder vroeg kampioenfeestje geen onrealistische gedachte. De vroegste titel ooit dateert van 8 april 1978, ook door PSV.

Onduidelijkheid Bosz

Door alle sportieve successen gaat de focus vooral op de situatie rond trainer Bosz. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de 62-jarige oefenmeester ook volgend seizoen nog voor de groep in Eindhoven staat.

Bosz zelf lijkt al wel meer te weten over zijn eigen toekomst. "Ik ben er al heel lang uit, hoor", zo onthulde hij. Volgens meerdere bronnen ambieert Bosz een rol als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van Ronald Koeman loopt namelijk af na het komende WK.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.