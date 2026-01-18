Voor PSV is een uitzonderlijk vroeg kampioenschap geen onrealistisch scenario. Na negentien speelrondes hebben de Eindhovenaren al een voorsprong van zestien punten opgebouwd. De ongenaakbare koploper kan zelfs begin april al de titel veiligstellen, als Feyenoord dit enorme gat niet weet te dichten.

Het grootste puntenverschil tussen de nummers één en twee in de Eredivisie werd in het seizoen 2014/15 gerealiseerd door PSV. De Eindhovenaren eindigden dat jaar met een voorsprong van maar liefst zeventien punten op achtervolger Ajax. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten geeft toe dat hij nog steeds met verbazing kijkt naar het wekelijkse gestuntel. "Het blijft lekker om te zien dat de concurrenten punten blijven verspelen", vertelt hij desgevraagd. "Zo eerlijk moeten we zijn."

Bewonderingswaardige prestatie

PSV-coach Peter Bosz sluit zich aan bij de woorden van Schouten, maar laat zich niet verleiden tot een reactie over het vele puntenverlies van de concurrenten. "Ik kijk er met heel veel plezier naar, maar het bevestigt vooral hoe knap het is wat onze jongens iedere keer weer op de mat kunnen leggen. Ze moeten zich iedere keer weer opladen om dit op te brengen, dat betekent dat er écht winnaarsmentaliteit in deze groep zit. Dat is écht knap, bewonderingswaardig."

Bijzonder record voor PSV

Met de overwinning op Fortuna Sittard heeft PSV een bijzonder record gevestigd. De Eindhovenaren wonnen vijftien uitduels op rij en verbeterden daarmee hun eigen clubrecord. De vorige nederlaag buitenshuis dateert van 1 maart 2025, zo’n tien maanden geleden. "Wij zitten in zo'n goede flow en willen dit ook gewoon voortzetten. Als je dat namelijk doet, hoef je ook niet naar de rest te kijken. Het is een leuke statistiek voor de buitenwereld, maar we mogen er wel trots op zijn", zegt Schouten. "Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit puntenverschil normaal is."

Bosz krijgt een glimlach op zijn gezicht bij het horen van het nieuwe record. "Ik zei de vorige keer al, toen we het oude record evenaarden, dat ik ervan baalde dat we er geen prijs voor krijgen. Maar het geeft in ieder geval aan dat wij in een héél goede flow zitten", vervolgt Bosz, die het wel bijzonder vindt van zijn ploeg. "Ik probeer altijd ook uitslagen van grote buitenlandse clubs te zien en dan zie je dat ze tussen Champions League-wedstrijden toch wel links en rechts punten laten liggen. Dat hebben wij al heel lang niet meer gedaan."

'Niet gevreesd voor puntenverlies'

PSV had het zaterdagavond behoorlijk lastig met Fortuna, want de Limburgers hadden het organisatorisch perfect voor elkaar. Totdat Ivan Perisic een kwartier voor tijd plots op weergaloze wijze werd vrijgespeeld door Mauro Junior. Bosz vond het geen matige pot van PSV. "Ik heb niet gevreesd voor puntenverlies, want we speelden goed. Het bleef alleen lang 1-1. We hadden aan het einde veel kansen en zijn de terechte winnaar. Ook als het gelijk zou blijven, hadden we een goede pot gespeeld. Maar ik was blij dat-ie erin ging, hoor", lacht Bosz.

PSV-aanvoerder Schouten ervaarde het op het veld wel anders. "Zij hadden het organisatorisch goed voor elkaar en stonden best wel laag. We waren alleen te ongeduldig, maar ik denk dat we niet moeten onderschatten dat we in zo'n moeilijke wedstrijd toch de tweede maken. Ondanks dat er genoeg jongens wegvallen, blijven we alsnog winnen. Dat is heel knap", stelt de verdediger annex middenvelder.

Kampioen in maart of april

Voor PSV-supporters lonkt mogelijk een uitzonderlijk vroeg kampioenschap. Dankzij de zege op Fortuna Sittard is de voorsprong op naaste belager Feyenoord opgelopen tot zestien punten, al hebben de Rotterdammers nog een thuisduel met stadsgenoot Sparta tegoed.

Blijft het verschil de komende maanden intact, dan kan PSV al op 4 april de Eredivisie-titel veiligstellen. Daarmee zouden de Eindhovenaren de vroegste kampioen ooit worden; het huidige record staat eveneens op naam van PSV en dateert van 8 april 1978.

