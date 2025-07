Chelsea maakte in de finale van het WK voor clubs gehakt van Paris Saint-Germain en dat konden ze bij de Champions League-winnaar niet verkroppen. Het liep in de slotfase volledig uit de hand na een opmerkelijke rode kaart voor PSG-speler Joao Neves en een bizarre actie van coach Luis Enrique.

Chelsea was op voorhand niet de favoriet, maar liet in de eindstrijd weinig heel van de Franse grootmacht. Cole Palmer (tweemaal) en Joao Pedro zetten de Conference League-winnaar nog voor rust op een 3-0 voorsprong en dat bleek uiteindelijk ook de eindstand.

Chelsea verdient tientallen miljoenen met stunt tegen gefrustreerd PSG in finale WK voor clubs De allereerste editie van het WK voor clubs in de nieuwe opzet is verrassend gewonnen door Chelsea. De kampioen van de Conference League stuntte in de finale tegen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain: 3-0. Het levert Chelsea een enorm gedeelte van de prijzenpot van ruim een miljard dollar op.

Het betekende echter niet dat er niets meer gebeurde, want er was in de slotfase nog genoeg te beleven. Joao Neves werd op aanraden van de VAR namelijk nog van het veld gestuurd. Hij trok Chelsea-speler Marc Cucurella aan zijn opvallende haardos en dat was volgens de arbiter 'gewelddadig gedrag'.

Opvallend genoeg was het niet de eerste keer dat er een speler van het veld werd gestuurd na het aan de haren trekken van Cucurella. Het overkwam eerder dit seizoen Jack Stephens van Southampton. Ook bij hem had de scheidsrechter het over het hoofd gezien, maar was de VAR wel scherp.

Luis Enrique

PSG deed er in de laatste minuten alles aan om de spelers van Chelsea hard te raken, maar het resulteerde verrassend genoeg niet in nog een rode kaart. Na de wedstrijd liep echter nog een keer volledig uit de hand.

Waar coaches normaal gesproken zich mengen in het opstootje om de boel te sussen, had PSG-coach Luis Enrique daar deze keer helemaal geen trek in. Hij greep doelpuntenmaker Joao Pedro bij de keel en wierp hem naar de grond. Het kostte vervolgens enkele minuten om de gemoederen weer tot bedaren te brengen.

Prijzengeld

Chelsea kon daarna eindelijk het feestje gaan vieren. De Engelse topclub won het WK al eens in 2021, maar dat was in de oude opzet. Deze editie was de eerste met 32 deelnemende teams. Chelsea krijgt als beloning ook nog eens een flink gedeelte van de prijzenpot van ongeveer 1 miljard.