Woeste Neymar beledigt scheidsrechter en reageert vol schuld op rode kaart: 'Ik heb een fout gemaakt'

Topvoetballer Neymar heeft zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoten en de Santos-fans voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Botafogo, een half uur voor tijd. In de 76e minuut, bij een 0-0 stand, scoorde Neymar met zijn hand uit een voorzet. Dit leverde hem zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart op. Kort daarna scoorde het Botafogo van Renato Paiva en bezorgde Santos een nederlaag waardoor de club in de degradatiezone belandde.

Neymar nam de schuld op zich, maar had ook kritiek op de arbitrage. Hij beledigde de scheidsrechter en vroeg tegelijkertijd om geen schorsing. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten en de fans. Ik heb een fout gemaakt, vergeef me! Als ik niet was weggestuurd, weet ik zeker dat we de drie punten hadden gepakt. Schrijf die drie punten maar op mijn conto!" schreef de sterspeler. "De tweede gele kaart was terecht, maar die eerste was belachelijk. Ik maakte een overtreding en kreeg meteen geel... wat een slechte scheidsrechter. Dit is slechts mijn mening, geef me alstublieft geen extra straf," aldus de Braziliaan.

Laatste wedstrijd gespeeld?

Neymars contract bij Santos loopt tot 30 juni en het is onduidelijk of hij zal blijven. Door zijn rode kaart en de bijbehorende schorsing mist hij de laatste wedstrijd voor de Brasileirão-onderbreking vanwege het WK voor clubs. Op 12 juni speelt Santos uit tegen Fortaleza, voordat Flamengo, Fluminense, Botafogo en Palmeiras naar de Verenigde Staten vertrekken.

Botafogo nieuwe ploeg Ronaldo?

Botafogo, de winnende tegenstander, wordt misschien wel de nieuwe club van Cristiano Ronaldo. De Portugese stervoetballer kondigde vorige week op mysterieuze wijze een mogelijk vertrek bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië aan. Aangezien de FIFA een extra transferperiode heeft ingelast voor deelnemende ploegen aan het WK voor clubs, is Botafogo er als de kippen bij om Ronaldo weg te kapen. Al zijn er veel meer teams geïnteresseerd.

Memphis Depay

Tegelijkertijd met Neymar voetbalde ook de Nederlandse aanvaller Memphis Depay bij zijn club Corinthians in Brazilië. Hij werd na tachtig minuten gewisseld in een 0-0 gelijkspel tegen Victoria. De nummer twee op de topscorersranglijst aller tijden van Oranje lijkt daarmee klaar en fit genoeg om te starten voor het Nederlands elftal de komende anderhalve week. Hij jaagt nog altijd op het illustere aantal van 50 goals van Robin van Persie. Memphis zelf heeft er 46.