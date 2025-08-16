Xavi Simons is druk bezig met een transfer naar Chelsea. De Nederlandse topvoetballer is echter niet alleen actief op de transfermarkt, maar ook op de huizenmarkt.

Simons, die momenteel nog onder contract staat bij RB Leipzig, zette in februari van dit jaar zijn luxe villa in het Brabantse Lieshout te koop voor 1.295.000 euro. Hij kreeg de woning echter maar niet verkocht. Daarom verlaagde hij later de vraagprijs naar 1.195.000 euro. Inmiddels is hij eindelijk van het huis af, zo meldt Bekende Buren.

De vrijstaande villa heeft een woonoppervlakte van maar liefst 230 vierkante meter. De woning telt in totaal zes kamers, waaronder vijf slaapkamers en twee badkamers. Alles is verdeeld over drie verdiepingen en een kelder. Daarnaast is er een luxueuze keuken en een mancave die ook als wijnkelder gebruikt kan worden.

Winst

Simons kocht de villa in 2022 toen hij speler was van PSV. Hij betaalde 1.090.000 euro en nam daarbij een hypotheek van 1.000.000 euro. Inmiddels is de woning verkocht, wat Xavi een winst van ongeveer 105.000 euro oplevert. Alleen een financieringsvoorbehoud staat die winst voorlopig nog in de weg.

Transferperikelen

Simons staat op het punt om een mooie transfer te maken. De Oranje-international is al persoonlijk rond met Chelsea, maar RB Leipzig is nog geen bod vanuit Londen geaccepteerd.

De voormalig jeugdspeler van Barcelona is vastbesloten om naar Londen te vertrekken. RB Leipzig, dat Simons een jaar geleden voor 50 miljoen euro overnam van Paris Saint-Germain, mikt nu op een transfersom van zo’n 70 miljoen euro om minimaal 20 miljoen winst te maken.

Manchester City

Manchester City is ook geïnteresseerd in de Nederlander. Dit omdat Savinho club mogelijk gaat verlaten. Mocht dit gebeuren, dan hopen The Citizens Simons als vervanger binnen te halen.

Eerder speelde Simons nog een seizoen bij PSV, dat hoopte hem langer te houden. Door een clausule kon PSG hem destijds echter voor een relatief laag bedrag terughalen.

Alles over de Premier League

