Voetballer Noa Lang lijkt zich helemaal thuis te voelen in Italië. De Oranje-international vertrok deze zomer voor 25 miljoen euro van PSV naar Napoli. Daar maakt hij direct een bijzonder moment mee, met dank aan Luuk de Jong.

Lang maakte na twee seizoenen bij PSV een droomtransfer naar de Serie A. Hij hoopt ook bij Napoli een belangrijke waarde te worden. Afgelopen seizoen maakte hij 14 doelpunten in 37 wedstrijden. Dat gebeurt vrijwel nooit met het hoofd.

Fraaie kopgoal

Toch laat de 1,70 meter lange vleugelspeler zien dat hij ook die kwaliteiten heeft. In een video van Napoli is te zien hoe de 14-voudig international een fraaie kopgoal maakt op het trainingscomplex. Volgens hem is dat geen verrassing. 'Heb 2 jaar met Luuk de Jong gespeeld he jongens', schrijft hij met een knipoog in zijn Instagram Stories.

Luuk de Jong

De Jong is de koning van de doelpunten met het hoofd. Wat helpt is dat de spits bijna 20 centimeter langer is dan Lang, die korter is dan zijn achternaam doet lijken. De Jong en Lang speelden vaak met elkaar, maar maakten beiden deze zomer een overstap naar het buitenland. De transfervrije De Jong heeft een contract getekend bij FC Porto, de ploeg van ex-Ajax-trainer Francesco Farioli.

Hoewel de Eredivisie dit weekend al begint, laat de start van de Serie A nog even op zich wachten. De eerste competitiewedstrijd van Napoli staat op 23 augustus op het programma. Lang gaat op bezoek bij Sassuolo, waar landgenoot Cas Odenthal onder contract staat. De komende week speelt Napoli enkele vriendschappelijke wedstrijden tegen onder meer Girona en Olympiacos.

