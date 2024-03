Yankuba Minteh tuft iedere dag op het fietsje door Rotterdam: 'Het is alleen zo koud'

Yankuba Minteh komt de laatste weken in vorm bij Feyenoord. De van Newcastle United gehuurde Gambiaanse aanvaller scoorde vier keer in zijn laatste drie Eredivisieduels. Minteh is een bijzondere verschijning; in het veld wisselt hij geniale momenten af met de meest vreemde dingen, maar ook daarbuiten is de aanvaller speciaal. Zo gaat hij iedere dag op de fiets van zijn appartement naar Feyenoord.

Tegenover Voetbal International onthult hij dat hij nog geen rijbewijs heeft. Minteh kiest er dus niet voor dat iemand van Feyenoord hem ophaalt, hij fietst liever zelf. "Dat doe ik graag", zegt hij tegen VI. "Het is alleen zo koud in Nederland, altijd wel regen of wind." Toch doen de weersomstandigheden hem weinig: "Niet zo leuk, maar het is zoals het is."

De pijlsnelle aanvaller is niet van plan om snel zijn rijbewijs te halen. Dat doet hij in Engeland, zegt hij. "Dan leer ik tenminste meteen aan de linkerkant rijden. Tot die tijd fiets ik gewoon lekker door", verzekert Minteh.

Nog een jaartje?

Minteh speelt een seizoen op huurbasis bij Feyenoord, maar de club is met Newcastle United in onderhandeling om er nog een jaartje aan vast te plakken. Minteh wacht rustig af, zijn doel is spelen in de Premier League. "Ik zal binnenkort wel horen wat voor plannen de club heeft met mij. Ik ben nog jong, ik heb de tijd, misschien dat ze me nog een keer willen verhuren. Ik weet het nog niet, ik hoor het wel, ik laat alles op me af komen."

Slot over Minteh

Arne Slot was zondag na de wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) lovend over Minteh, die de openingstreffer maakte. "Het is altijd leuk om met dit soort jongens te werken als je ziet wat voor potentie erin zit. Topspelers hebben vaak of snelheid van lopen, of snelheid van denken. Bij Yankuba zit het iets meer in zijn snelheid van lopen, maar in dat laatste vind ik dat hij een mooie ontwikkeling doormaakt", aldus de trainer van Feyenoord

Ook Slot blijft rustig als het gaat om de toekomst van Minteh bij Feyenoord. "Misschien willen ze (Newcastle, red.) hem zelf wel heel graag terug hebben als ze zien dat hij zich heel goed ontwikkelt. Misschien willen ze zelf zien of hij klaar is voor dat niveau. Ik weet alleen niet of dat volgens de regelgeving al mag. Maar we zien het de komende weken wel."