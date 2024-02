Zaakwaarnemer Rob Jansen wil Engelse club kopen met oud-profs: 'Kan wel zeggen met wie'

Rob Jansen is van plan om samen met een clubje oud-profs een club in Engeland te kopen. Dat zei de zaakwaarnemer in zijn eigen podcast. Welke club het wordt, is nog niet bekend, wel wie er mee willen financieren.

" Ik kan wel zeggen met welk groepje we het gaan doen. Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Henrik Larsson en Dirk Kuijt", zegt Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Jansen is toevallig ook de zaakwaarnemer van de vier eerder genoemde oud-voetballers. " We zijn nu aan het kijken naar de League Two of League One."

Jansen en het groepje zijn van plan om de club te 'managen in de breedste zin van het woord', zowel op sportief vlak als op algemeen vlak. " De namen die ik noem gaan ook een bepaalde arbeid verrichten binnen de club. Henrik Larsson zou hoofdcoach willen worden. Bergkamp gaat de academie opzetten. En Koeman komt ook over om zijn dingen te doen."

Bondscoach

Koeman is bondscoach van het Nederlands elftal. Mag dat wel? Jansen deed onderzoek. "I n principe mag het", verzekert hij. "De koopprijs per club verschilt heel erg in Engeland. Je hebt er, naast het kopen, natuurlijk ook nog een heel financieringsplan omheen. Hou maar tien miljoen een beetje aan", vertelt Jansen als hij het over het bedrag heeft.