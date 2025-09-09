Edwin van der Sar krijgt een wel heel bijzondere ploeggenoot voor een benefietduel in Portugal. De Nederlandse keeper werd groots aangekondigd aan één van de spelers van het wereldelftal vol legendes, dat het opneemt tegen Portugese stervoetballers van vroeger en nu. Met Pepe hadden de Portugal Legends een vechter in huis, maar Van der Sar en co. nu ook. Niemand minder dan topbokser Oleksandr Usyk (38) stapt het veld op.

Het draait allemaal om voetbal op 15 september in het stadion van Sporting in Lissabon, maar er kan dus ook een potje geknokt worden. Usyks directe tegenstanders op het veld zullen wel twee keer nadenken om de Oekraïense bokskampioen te tackelen of uit te dagen. Hij is de ongeslagen zwaargewichtkampioen en won al eens olympisch goud.

'Als Usyk het vraagt'

Usyks betrokkenheid bij het voetbal komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hij is al erevoorzitter van Polissya, een club uit zijn geboorteland. "Elke andere deelnemer is een voormalig voetballer, maar als Oleksandr Usyk vraagt of hij mee kan doen, dan zeg je meteen ja!", schrijft de organisatie van het benefietduel. "Het is een grote eer en plezier om een ander icoon te verwelkomen."

Grote voetbalnamen

Usyk zal dus onderdeel zijn van het elftal dat 'de rest van de wereld' vertegenwoordigt. Hij wil tijdens het duel aandacht vragen voor zijn eigen stichting, die community's helpt in Oekraïne. Hij wordt dus ploeggenoot van Van der Sar en andere ex-stervoetballers als Petr Cech, John Terry, Michael Owen, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Cafu, Javier Zanetti, Roberto Carlos en Kaka.

Topbokser als tegenstander

De Portugese sterren worden aangevoerd door captain Luis Figo en bestaan uit Nani, Pepe, Maniche, Deco en Helder Postiga. Zij krijgen dus een topbokser tegenover zich. Usyk is de houder van alle vier de titels in het zwaargewicht en sloeg recent nog Daniel Dubois knock-out.

Goed doel

De opbrengsten van de wedstrijd gaan naar een goed doel. En daar blijft het overigens niet bij, want de zogeheten Legends Charity Game zal elk jaar door Sport Global worden georganiseerd tot 2030. Sportnieuws.nl is een van de mediapartners van het evenement. Deze site zal het duel, met Engels commentaar, op 15 september ook live uitzenden en is in Nederland het enige platform waar je de wedstrijd kan volgen.