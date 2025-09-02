Een bijzonder moment voor Edwin van der Sar. De voormalig topkeeper keert weer eens terug binnen de lijnen. Dat doet de oud-doelman van onder meer Ajax en Manchester United na de nodige gezondheidsproblemen tijdens een bijzonder evenement.

In Portugal wordt er op maandag 15 september namelijk een benefietduel gespeeld tussen de zogeheten Portugal Legends en World Legends. Bij dat laatstgenoemde elftal is Van der Sar een van de keepers. Er worden miljoenen televisiekijkers verwacht en in het stadion van Sporting Lissabon zitten naar verluidt 50.000 toeschouwers.

Van der Sar wordt onder meer vergezeld door voormalig voetbalsterren als Kaká, Peter Schmeichel, Petr Cech, Carles Puyol, Roberto Carlos, John Terry, Cafu, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero en Hristo Stoichkov. Bij de Portugezen is Luis Figo de grote blikvanger. Ook andere grote namen als Pepe, Nani, Ricardo Quaresma en Simao doen mee.

De opbrengsten van de wedstrijd gaan naar een goed doel. En daar blijft het overigens niet bij, want de zogeheten Legends Charity Game zal elk jaar door Sport Global worden georganiseerd tot 2030. Sportnieuws.nl is een van de mediapartners van het evenement.

Van der Sar keept nog geregeld

Van der Sar is de enige landgenoot die meedoet aan de benefietwedstrijd. In totaal zitten er liefst vier keepers in de selectie van het 'wereldteam', waardoor de kans groot is dat Van der Sar maximaal een helft meedoet. Eerder deze zomer deed hij al eens mee met Soccer Aid (voor Unicef) en in november 2024 keepte hij tijdens een wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends.

Grote successen als doelman

De inmiddels 54-jarige Van der Sar boekte grote successen als keeper. Hij won met Ajax en Manchester United de Champions League. Daarnaast speelde hij ook nog bij Juventus en Fulham. Voor het Nederlands elftal keepte hij liefst 130 interlands, een aantal dat alleen Wesley Sneijder tot nog toe wist te overtreffen. In 2011 beëndigde hij zijn succesvolle loopbaan.

De jaren daarna werd hij vooral bekend als algemeen directeur van Ajax, dat onder zijn leiding onder meer de halve finales van de Champions League haalde. Aan het eind van het seizoen 2022/2023 kondigde Van der Sar aan te stoppen. Later die zomer werd hij op vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding en lag hij een tijdje op de intensive care. In 2009 kreeg zijn vrouw Annemarie ook al een hersenbloeding.

Onlangs deed Van der Sar zijn verhaal. Hij vond het een tijdlang moeilijk om een stapje terug te doen, zo vertelde hij samen met zijn vrouw in een interview aan Libelle. "Ik was altijd die sterke vader, de voetballer, iemand die prijzen won, blablabla... En die persoon wil je ook blijven als je ziek bent. En ineens lig je in een ziekenhuisbed, met je kinderen aan je voeteneinde. Daar had ik moeite mee, dat was voor mij zeker twintig jaar te vroeg."