Luca Zidane (27), de zoon van de legendarische voetballer Zinedine Zidane, heeft woensdag zijn debuut gemaakt voor het Algerijnse nationale elftal tijdens de Afrika Cup. Een solide eerste optreden, want zijn team versloeg Soedan met een klinkende 3-0.

Luca, een van de vier kinderen van Zinedine Zidane, won in 2015 het EK Onder 17 met het Franse jeugdteam. Hij werd geboren in Frankrijk en begon hij zijn carrière bij de jeugdacademie van Real Madrid. In 2016 debuteerde hij bij het tweede elftal en in 2017 bereikte hij het eerste team.

Geen zin om te wachten op Frankrijk

Na slechts twee optredens voor Real Madrid in vier jaar, speelde hij voor Racing Santander en Rayo Vallecano. Sinds 2024 staat hij onder contract bij Granada. Hij besloot dat het geen zin meer had om te wachten op een oproep voor het Franse nationale elftal. Daarom koos de doelman van Granada voor Algerije, het thuisland van zijn beroemde vader.

EK-titel met Frankrijk onder 17

De zoon van de winnaar van het WK 1998 met Les Bleus speelde alleen voor de jeugdteams van Frankrijk: drie wedstrijden voor onder 16, veertien voor onder 17, zes voor onder 18, zes voor onder 19 en één wedstrijd voor onder 20. Met het nationale team Onder 17 won hij zelfs een Europese titel in 2015. Maar voor het A-elftal kwam hij geen enkele keer in actie.

Zinedine Zidane op de tribune

Met Zinedine op de tribune opende Algerije de score in de tweede minuut via Riyad Mahrez, de voormalige ster van Manchester City, nu bij Al Ahli. Dezelfde Mahrez maakte in de 61e minuut zijn tweede doelpunt, waarna Ibrahim Maza, de middenvelder van Leverkusen, de eindstand op 3-0 bepaalde voor Algerije. Elke keer dat het beeld van de voormalige topvoetballer op de schermen van het stadion verscheen, reageerde het publiek met applaus.

Het nationale team onder leiding van Vladimir Petkovic is koploper in groep E, met 3 punten, gevolgd door Burkina Faso (3 punten), Equatoriaal-Guinea (0) en Soedan (0).