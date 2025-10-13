Zinédine Zidane hoopt spoedig terug te keren in de voetballerij. De oud-coach van Real Madrid wil dat het liefst op een specifieke trainerspositie doen: als bondscoach van Frankrijk.

Dat zei de 53-jarige voormalig topvoetballer tijdens het Dello Sport Festival in Trento in Italië, georganiseerd door sportkrant La Gazzetta dello Sport. Zidane kwam in zijn voetbalcarrière uit voor grote clubs als Real Madrid, Juventus en AS Cannes. De 53-jarige voormalig aanvallende middenvelder won in zijn loopbaan als actief voetballer de Ballon d'Or, het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap en de Champions League.

Na zijn loopbaan werd Zidane trainer van Real Madrid. Daar werkte hij eerder in de jeugd en trainde hij het twee van de club: Real Madrid Castilla. Met de Spaanse topclub zette Zidane een geweldige prestatie neer en won hij maar liefst drie keer op rij de Champions League. Ook werd hij met Real twee keer kampioen van Spanje en mocht hij twee keer de Copa del Rey omhoog houden.

'Als de tijd rijp is'

"Ik heb het gevoel dat ik iets kan bereiken met het nationale team en dat zou ik ook graag eens doen. Als de tijd rijp is, zal het me een groot genoegen zijn als de kans zich voordoet. Het is een droom", aldus Zidane, die als speler met Frankrijk in 1998 de wereldtitel won.

Ook sluit Zidane een positie bij zijn andere oude liefde Juventus niet uit. "Ik ga zeker weer trainen. Bij Juventus? Ik weet niet waarom dat niet is gebeurd. Ik draag de club altijd in mijn hart, omdat het me zoveel heeft gegeven. Wat de toekomst brengt, weet ik niet, maar een van mijn doelen is om de Franse nationale ploeg te trainen. We zullen zien."

Na het aankomende eindtoernooi ligt er wel een kans voor Zidane bij de Franse nationale ploeg. De huidige bondscoach Didier Deschamps stopt na het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Deschamps is al bondscoach van Frankrijk sinds 2012.