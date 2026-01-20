Een vervelend moment bij Villarreal - Ajax in de Champions League, waarbij de wedstrijd noodgedwongen werd stilgelegd. Er was een medisch noodgeval bij één van de stewards langs de lijn.

Het is nog onduidelijk wat er precies met hem aan de hand was, maar hij werd een goede vier minuten op de grond behandeld. Vervolgens werd hij met een brancard van het veld gedragen, waarna de wedstrijd verder kon gaan.

Vlak voor het incident kwam Villarreal op voorsprong. Dat gebeurde in de 48e minuut via Tani Oluwaseyi. Omdat de scheidsrechter niet door wilde spelen, leek het erop alsof de VAR de goal nog aan het controleren was. Maar toen alle spelers hun blik richting de getroffen steward wendden, was duidelijk dat er wat anders aan de hand was.

De wedstrijd tussen Villarreal en Ajax is nog altijd bezig. De Spanjaarden staan met 1-0 voor in eigen huis. De Amsterdammers moeten winnen om nog enige kans te maken op de tussenronde van de Champions League.

