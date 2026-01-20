Ajax houdt zicht op de tussenronde van de Champions League. Dankzij een goal in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Villarreal is de Europese droom nog altijd in leven: 2-1 voor Ajax in Spanje.

Ajax werd direct met de rug tegen de muur gedrukt in de eerste minuten. De bezoekers hadden voornamelijk de bal, maar de thuisploeg werd meermaals gevaarlijk door een paar vlijmscherpe corners. Het leverde in de eerste minuten nog geen treffers op. Na ruim dertig minuten kreeg Ajax de grootste kans tot dan toe. Owen Wijndal kon in het zestienmetergebied vrij uithalen, maar de keeper van Villarreal wist de poging te stoppen.

Al na een kleine vier minuten in de tweede helft was het voor het eerst raak. De 18-jarige Aaron Bouwman liet zich achterin aftroeven door Tani Oluwaseyi, die met een hard schot Vitezslav Jaros passeerde.

Medisch noodgeval

Direct na de openingstreffer werd het spel stilgelegd, vanwege een medisch noodgeval in het stadion. Daarbij keken veel spelers en fans naar een steward, die aan de rand van het veld op de grond lag. Nadat de steward naar binnen werd gedragen op een brancard, kon de wedstrijd verder gaan. Dat duurde ongeveer vijf minuten.

In de zestigste minuut was het opeens raak voor Ajax, dat tot dan toe de mindere partij was. Een vrije trap van Oscar Gloukh werd enkel nog door de keeper aangeraakt: 1-1. Het leek er niet op dat er nog een keer werd gescoord, maar toen was daar invaller Oliver Edvardsen. De geplaagde linksbuiten - hij lijkt te mogen vertrekken uit Amsterdam - schoot de bevrijdende 2-1 binnen.

Als Ajax volgende week van Olympiakos wint, is er nog een kans dat de Amsterdammers de tussenronde bereikt. Onder leiding van John Heitinga gingen de eerste vijf wedstrijden verloren, maar inmiddels staat de teller al op twee wedstrijden op rij.

Opvallende spelers bij Villarreal

Ajax kwam bij Villarreal een oude bekende tegen: Georges Mikautadze. De 25-jarige Georgiër speelde in 2023 een half seizoen bij de Amsterdammers, maar dat werd geen gelukkig huwelijk. Van de teamgenoten met wie hij vijf keer of vaker op het veld stond, zijn alleen Anton Gaaei (acht) en Josip Sutalo (zeven) nog over. De spits was invaller tegen de Amsterdammers en speelde een onopallende rol.

De matchwinner van de Afrika Cup-finale speelt ook bij Villarreal. Pape Gueye van Senegal maakte in de verlenging de enige treffer in het duel met Marokko (1-0), waardoor zijn land Afrikaans kampioen werd. Gueye was om die reden nog niet aanwezig voor het duel met Ajax.

