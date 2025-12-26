Real Madrid telde liefst 58 miljoen euro neer voor de in Nederland geboren verdediger Dean Huijsen. Na een goede start is de linkspoot de draad - net als de rest van de club - kwijt. "Hij brengt meer tijd door met het najagen van schaduwen in zijn eigen verdedigingszone."

Na een goed jaar bij Bournemouth werd Huijsen met veel bombarie naar Madrid gehaald. De Koninklijke wist de jonge verdediger uit de handen te houden van clubs als Liverpool, Arsenal en Bayern München. De zoon van voormalig profvoetballer Donny Huijsen werd - en wordt - gezien als de speler die jarenlang de defensie zal leiden. Na een wervelend begin klinkt nu de eerste kritiek.

Kritiek op Dean Huijsen

Direct na zijn overstap mocht Huijsen zich laten zien op het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Daar maakte hij indruk met zijn inspeelpass en verdedigende acties. Die lijn trok zich door begin dit seizoen, maar inmiddels hapert de motor wat - mede door blessures. Marca pakt groots uit met een negatief artikel over de halve Nederlander. 'De val van Huijsen', sneert het Spaanse medium.

'Zijn terugval weerspiegelt ook de achteruitgang van Xabi Alonso's project. Real Madrid besteedt nu veel meer tijd aan verdedigen op eigen helft, en de verdedigers zijn daardoor het meest kwetsbaar', analyseert de krant. Huijsen legt het volgens de schrijver af tegen de fysiekere Eder Militão en Antoni Rüdiger. 'Hij heeft moeite met het bewaken van zijn tegenstander en de ballen die achter hem worden gespeeld.'

'Toen Real Madrid hoog op het veld druk zette en op de helft van de tegenstander speelde, was Huijsen degene die de aanval bijna vanuit het middenveld opzette en altijd klaarstond om te onderscheppen. Maar nu brengt de jonge centrale verdediger meer tijd door met het najagen van schaduwen in zijn eigen verdedigingszone. Ook de samenwerking met Rüdiger gaat niet van een leien dakje. Huijsen was in de ogen van de krant beter met de inmiddels geblesseerde Militão aan zijn zijde.

Vertrouwen voor de toekomst

'Ondertussen blijft het vertrouwen binnen de club onverminderd groot', schetst het medium. 'Een voetballer die op slechts 20-jarige leeftijd een plek bij Real Madrid én in het nationale team heeft veroverd, bewijst dat hij alles in huis heeft om op het hoogste niveau te presteren.'

