Wat goed is, komt snel. Dat is helemaal het geval met Lamine Yamal, die op achttienjarige leeftijd al één van de beste spelers ter wereld is. Toch is de nog altijd pas achttienjarige Spanjaard buiten het veld net zo excentriek als er binnen. Yamal schuurt met de randjes en daarom neemt zijn club FC Barcelona maatregelen.

Yamal maakte in aanloop naar de verloren Clásico met Real Madrid (2-1 verlies) heel wat tongen los. De buitenspeler sprak zich negatief uit over de grote rivaal. Yamal zei min of meer dat Real Madrid vals speelt en klaagt om alles. Zijn woorden kaatsten keihard terug. Na de wedstrijd ontstond er onenigheid tussen Yamal en spelers van Real Madrid.

Barcelona grijpt in

Al langere tijd lijkt Yamal drukker met randzaken dan met zijn prestaties op het veld. Zo vierde de jongeling afgelopen zomer op uitgebreide wijze zijn achttiende verjaardag. Gasten moesten daarbij hun telefoons inleveren. Ook ging hij op vakantie met een veel oudere influencer, waarna het gonsde van de geruchten over een relatie. Daar bleek niets van waar, maar Yamal is inmiddels wel samen met de 25-jarige artieste Nicki Nicole uit Argentinië.

De interesse in Yamal groeit dus, ook op sociale media. Inmiddels heeft hij bijna 40 miljoen volgers op Instagram. Bij Barcelona maken ze zich zorgen om zijn gedrag, schrijven Mundo Deportivo en Sport. De club beschouwt de woorden en acties van Lamine Yamal van vorige week als een teken van onvolwassenheid. Daarom zullen de Catalaanse leiders en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes de voetballer nu constant adviseren en monitoren op sociale media. Zo willen ze voorkomen dat dergelijke incidenten in de toekomst nog eens plaatsvinden.

Yamals uitspraken zorgden voor een explosieve sfeer voorafgaand aan de El Clásico van afgelopen zondag, wat uiteindelijk leidde tot een confrontatie tussen de spelers na de wedstrijd. De directie van Barcelona erkent dat hun jonge speler zich misdragen heeft tegenover De Koninklijke en wil voorkomen dat de reputatie van de club lijdt onder Yamals jeugdige overmoed.

Yamal ontvolgt collega van Spaanse nationale ploeg

Bovendien bleek dat Yamal en zijn teamgenoten Pedri en Gerard Martín rechtsback Dani Carvajal van Real Madrid hebben ontvolgd op Instagram. Dat duidt op een mogelijke breuk tussen de twee kampen. Dit incident is ook schadelijk voor het Spaanse nationale elftal, waar spelers van Real Madrid en Barcelona zij aan zij spelen.

