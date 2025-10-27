De laatste El Clásico stond bol van de ophef. Voor, tijdens en na het duel tussen Real Madrid en FC Barcelona ging het flink tekeer. Ook rond Lamine Yamal was er commotie. Dat had allemaal te maken met uitspraken die de talentvolle buitenspeler deed voorafgaand aan de wedstrijd. Barça-aanvoerder Frenkie de Jong sprong uiteindelijk voor hem in de bres, en haalde daarbij uit naar zijn tegenstander.

Nog vóór het verhitte duel tussen de Spaanse topclubs, dat met 2-1 werd gewonnen door Real Madrid, veroorzaakte Yamal commotie met een uitspraak die in het verkeerde keelgat schoot bij iedereen rond Real Madrid.

Het wonderkind van FC Barcelona was de donderdag voorafgaand aan El Clásico te gast bij een promotie-evenement van de Kings League, een populaire online voetbalcompetitie bedacht door oud-Barça-verdediger Gerard Piqué en streamer Ibai Llanos.

'Ze spelen vals'

Yamal werd tijdens de uitzending geplaagd door Llanos, die vroeg of zijn team Porcinos FC hem niet deed denken aan Real Madrid. Met een brede glimlach reageerde Yamal: "Ja, natuurlijk. Ze spelen vals, ze klagen om alles..."

Wat begon als een onschuldige grap, ontplofte binnen enkele uren op sociale media. het fragment ging razendsnel rond op X en Instagram, waar duizenden fans reageerden. Barça-supporters konden erom lachen, terwijl Real-fans spraken van respectloos gedrag.

De spelers van Real Madrid waren het eens met hun fans. Zij zochten de talentvolle buitenspeler dan ook op direct na het laatste fluitsignaal. Dani Carvajal, aanvoerder van Real en teamgenoot van Yamal bij het Spaanse elftal, was de eerste die verhaal kwam halen.

Frenkie verdedigt

En daar was FC Barcelona-aanvoerder Frenkie de Jong allesbehalve blij mee. De Nederlander vond dat Carvajal privé met de de vleugelaanvaller had moeten praten, aangezien ze teamgenoten zijn bij de Spaanse nationale ploeg.

"Hij had Lamine ook privé kunnen spreken", zo verdedigde Frenkie zijn jonge teamgenoot tegenover de pers. "Als je een teamgenoot van Lamine bent bij de nationale ploeg en je kent hem, dan kun je hem bellen in plaats van zoiets op het veld te doen", voegde hij eraan toe.

'Overdreven'

De Jong bagatelliseerde overigens de ophef rondom Yamal: "Wat heeft Lamine gezegd? Dat Real steelt? Nee, dat heeft hij niet direct gezegd. Het was indirect. Hij was bij de Kings League, daar creëerden ze een situatie, mensen zeggen hem dingen, maar ik heb Lamine dat niet horen zeggen. Het is een beetje overdreven. Ik denk niet dat er een probleem is."

Verhit duel

Real Madrid won op zondag in eigen huis met 2-1 van FC Barcelona dankzij doelpunten van Kylian Mbappé en Jude Bellingham. Aan het einde van de wedstrijd ontstond er een flink opstootje nadat Pedri zijn tweede gele kaart kreeg. Ook na het laatste fluitsignaal was het hommeles. De spelers en staf van beide ploegen gingen elkaar te lijf.

