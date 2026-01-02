Een vervelend moment voor de spelers van Go Ahead Eagles. De selectie van de Eredivisie-club uit Deventer was al op het vliegveld van Eindhoven, toen het te horen kreeg dat de vlucht naar het trainingskamp was geannuleerd.

Go Ahead Eagles is vrijdag vanwege de winterse omstandigheden niet naar het trainingskamp in het Spaanse Estepona vertrokken. Dat meldt de club via X. De eredivisionist uit Deventer bekijkt nog of in het weekend alsnog de reis naar Zuid-Europa wordt gemaakt.

De selectie van Go Ahead Eagles was volgens een woordvoerder van de club vrijdagmiddag al op het vliegveld van Eindhoven toen de vlucht naar Spanje vanwege de sneeuwval werd geannuleerd. De selectie van PSV vertrok eerder op de dag wel vanuit Eindhoven met enige vertraging naar Estepona.

Pittig programma in januari

Go Ahead Eagles staat op de dertiende plaats in de Eredivisie en hervat de competitie zondag 11 januari thuis tegen Fortuna Sittard. Het wordt een drukke maand voor Kowet, aangezien er ook een bekerwedstrijd (tegen Heracles Almelo) en twee duels in de Europa League op het programma staan. Nice uit Frankrijk en het Portugese Braga zijn de tegenstanders.

Go Ahead Eagles heeft wel toestemming van de KNVB gekregen om de Eredivisie-wedstrijd tussen Nice (22 januari) en Braga (29 januari) te verplaatsen. De ploeg zou in het weekend tussen die twee partijen tegen sc Heerenveen spelen, maar die wedstrijd is nu verplaatst naar 11 februari. Overigens neemt de groep van Melvin Boel het in januari ook nog op tegen Ajax in de nationale competitie.

