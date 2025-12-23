Go Ahead Eagles en sc Heerenveen komen niet op zondag 25 januari tegen elkaar in actie in de Eredivisie. De Deventenaren hebben namelijk om verplaatsing gevraagd wegens de Europese avonturen en de KNVB heeft daar gehoor aan gegeven.

Go Ahead Eagles gaat op donderdag 22 januari op bezoek bij Nice in de Europa League en speelt precies een week later in eigen huis tegen sc Braga. De Deventenaren hebben tot nu toe zes punten en maken dus nog zeker kans om de play-offronde te halen. Daar is een plek in de top 24 voor nodig. Go Ahead staat nu 28e.

De wedstrijd tegen Heerenveen wordt op woensdag 11 februari ingehaald in de Adelaarshorst. Eerder werd het thuisduel van AZ met Excelsior uitgesteld in verband met Europese verplichtingen van de Alkmaarders. Die wedstrijd wordt ingehaald op woensdag 21 januari.

Tweede seizoenshelft bekend

De KNVB maakte dinsdagmiddag ook de speeldata van alle Eredivisiewedstrijden van de tweede seizoenshelft bekend. De eerste topper is op zondag 1 februari vanaf 14.30 uur tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. In de tweede Klassieker van het seizoen treffen Feyenoord en Ajax elkaar op zondag 22 maart om 14.30 uur in De Kuip. Ajax ontvangt PSV op zaterdag 2 mei om 20.00 uur.

De Eredivisie gaat na de winterstop op 9 januari verder met NEC - FC Utrecht. De Nijmegenaren spelen ook het eerste duel uit de achtste finales van de KNVB-beker, op dinsdag 13 januari tegen De Treffers. AZ ontvangt Ajax een dag later om 21.00 uur. PSV speelt diezelfde avond bij FC Den Bosch (18.45 uur).

