West Ham United-speler Konstantinos Mavropanos heeft zondag een zorgwekkende blessure opgelopen. De verdediger kwam tijdens de wedstrijd in de FA Cup tegen QPR met zijn hoofd in botsing met een knie na een corner en verloor zo zijn bewustzijn. De Griek moest vervolgens met een brancard het veld verlaten.

Mavropanos, voormalig speler van Arsenal, leek in het duel te worden geduwd door doelman Joe Walsh, waarna hij bij zijn val met zijn hoofd de knie van een verdediger raakte. Direct was duidelijk dat het goed mis was. Enige tijd later werd een brancard het veld op gebracht en werd de Griekse verdediger voorzichtig verplaatst, waarna hij via de spelerstunnel werd afgevoerd.

De verdediger had langdurige verzorging nodig vanwege een blessure aan zijn hoofd of nek, maar was uiteindelijk wel weer bij bewustzijn. Onder luid applaus van beide supportersgroepen werd Mavropanos van het veld gedragen. Hij werd vervangen door nieuweling Pablo Felipe.

Na het lange oponthoud kwamen er maar liefst negen minuten blessuretijd bij. In die extra minuten sloeg West Ham toe: via de Nederlander Crysencio Summerville nam de thuisploeg de leiding, waardoor zij met een 1-0 voorsprong de rust ingingen. QPR sprak intussen via sociale media steun uit aan Mavropanos. In een wedstrijdupdate schreef de club: "We zijn inmiddels in de blessuretijd beland na de langdurige behandeling van West Ham-speler Mavropanos. We wensen hem het beste.”

West Ham gaf de voorsprong in de tweede helft overigens uit handen. Richard Kone maakte de 1-1 en dwong daarmee namens QPR een verlenging af. West Ham wist daarin via Valentin Castellanos een stunt van de bezoekers te voorkomen.

