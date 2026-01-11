Het mag zonder overdrijven de grootste FA Cup-stunt ooit heten. Macclesfield won zaterdag van titelverdediger Crystal Palace en tussen de twee teams zit maar liefst 117 plekken verschil op de Engelse voetbalpiramide. Het zorgde natuurlijk voor veel verbazing, maar na afloop gebeurde er ook nog iets bijzonders in de kleedkamer.

Palace was vorig jaar nog de winnaar van de FA Cup en is daardoor dit seizoen actief in de Premier League en de Conference League. In dat laatste toernooi won het dit seizoen al van AZ. Toch werd de ploeg van Olivier Glasner zaterdag verslagen door zesdeklasser Macclesfield. Het was een historische blamage, want voor het eerst sinds 1909 verloor een bekerhouder van een niet-profclub.

De stuntclub vierde groot feest na afloop en dat was een groot contrast met de situatie enkele weken geleden. Toen was er nog enorm verdriet. Speler Ethan McLeod van Macclesfield overleed in december namelijk na een auto-ongeluk. De voormalig speler van Wolverhampton Wanderers reed terug van een wedstrijd en kwam te overlijden op 21-jarige leeftijd.

Na de historische overwinning van Macclesfield gingen de ouders van McLeod de kleedkamer in om met het team de winst te vieren en iedereen te feliciteren. Een prachtig moment voor de ouders van McLeod en voor het hele team.

Twee trainingen per week

Macclesfield traint als echte amateurploeg maar twee keer per week. En de trainingen zijn onder leiding van John Rooney, het broertje van de welbekende Wayne Rooney. De Manchester United-legende was zelf als analist aanwezig bij het voetbalsprookje en zag zijn broertje dus geschiedenis schrijven.

Door de overwinning is Macclesfield door naar de vierde ronde van de FA Cup, uit de loting moet nog blijken wie de volgende tegenstander gaat worden, dat kan potentieel weer een grote ploeg zijn uit de Premier League.