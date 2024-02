Zweedse bond kondigt oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson aan als nieuwe bondscoach

Jon Dahl Tomasson is de nieuwe bondscoach van het Zweeds voetbalelftal. Dat kondigde de Zweedse bond aan op maandag.

De 47-jarige Deen begint op 1 maart aan zijn nieuwe klus en heeft getekend tot het WK van 2026. Bij het bereiken van dat toernooi zal zijn contract automatisch worden verlengd.

Eerste klus als bondscoach

Voor Tomasson is het zijn eerste klus als bondscoach. De Deen was eerder wel al trainer bij Excelsior, Roda JC, Malmö FF en Blackburn Rovers. Voor Zweden is het voor het eerst dat het met een trainer in zee gaan die niet uit Zweden komt. Via een persbericht op de website van de Zweedse voetbalbond laat Tomasson weten dat hij enthousiast is om te beginnen: "Ik kijk er erg naar uit om aan deze mooie opdracht te beginnen en supporters, spelers en natuurlijk de media in Zweden te ontmoeten."

Periode in Nederland

Jon Dahl Tomasson speelde twee periodes voor Feyenoord: van 1998 tot 2002 en van 2008 tot 2011. Hij speelde in totaal meer dan 200 wedstrijden voor de Rotterdammers waarmee hij de landstitel, de Johan Cruijff Schaal en de Europa League in de wacht wist te slepen.