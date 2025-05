Bizarre situatie in het volleybal: club is failliet verklaard maar kan nog kampioen worden

Een bizarre situatie in de Nederlandse volleybalwareld: de club Nova Tech Lycurgus is failliet verklaard, maar is nog wel actief in de finale om de Nederlandse landstitel. Zondag volgt de derde finalewedstrijd tegen Orion Stars, dat de eerste twee duels won. Bij 3-0 is het over en uit voor Nova Tech.

Eerder in de week werd het failissement van de Groningse volleybalclub aangevraagd door sporthal Martiniplaza en Omnium BV. Die partijen menen dat de Groningse club moet worden 'bevrijd van een eigenaar die het onmogelijk maakte om op termijn topsport te bedrijven'. Dat stelt de directeur van Martiniplaza tegenover Quote.

Lycurgus

Lycurgus werd onder die naam opgericht in 1952. Driemaal werd de club landskampioen. Nova Technology werd op 9 november 2023 officieel sponsor en naamgever van de Groningse volleybalclub Lycurgus.

Op die datum werd aangekondigd dat het techbedrijf, opgericht door de broers Ramón en Pascuál AB, grootaandeelhouder werd van de club. Hiermee werd Lycurgus de eerste Nederlandse volleybalclub met een betaalde directie en een Raad van Commissarisse.n

Failliet

Eind vorig jaar ging Nova Tech echter faililet en dat leverde ook grote problemen op voor de volleybalclub. Op 5 mei 2025 deden de curatoren, die de zaak rond Nova Tech afhandelen, aangifte tegen de broers. Donderdag werd de club failliet verklaard. Die avond verloren de spelers de tweede pot in de finalereeks om de landstitel.

Er is hoop dat de huidige situatie niet het definitieve einde inluidt van de club die al 80 jaar meedraait. De directeur van Martiniplaza zegt: "Achter de schermen is door Lycurgus hulp gezocht, niet alleen bij ons, maar ook bij de gemeente Groningen en de Volleybalbond. Door goed samen te werken in deze nieuwe situatie, hopen we Lycurgus een doorstart te kunnen laten maken."

Broers AB

Ondertussen lijken de broertjes zich van de domme te houden. Nadat Quote Ramon confronteert met allerlei onverkwikkelijke zaken en transacties, heeft hij een ludieke verklaring voor het feit dat de broers zich daarvoor niet eerder hebben verantwoord. "'Er waren wat vakanties die tussendoor kwamen", aldus Ramon Ab.

De rechtbank heeft gisteren, donderdag 8 mei, het faillissement uitgesproken van topvolleybalclub Nova Tech Lycurgus BV.



In De Telegraaf staat dat de broers bij zo'n 50 incassozaken wel geld hebben geïnd, waarna ze vervolgens verzuimden die bedragen door te geven aan de opdrachtgever. "De gebroeders AB golden jaren als de golden boys van de incassowereld. Ze draaiden miljoenenomzetten en openden wereldwijd filialen van hun incassobedrijf, claimden ze", aldus de krant.