Prijzengeld Giro d'Italia 2025: groot verschil tussen etappewinst en klassement om roze trui

De Giro d'Italia is de eerste grote ronde van het jaar en dus ook meteen de eerste kans voor de renners om een flinke smak prijzengeld mee naar huis te nemen. De organisatie deelt in veel klassementen geld uit, dus voor ieder wat wils. Bekijk hieronder welke renners wat verdienen in de Ronde van Italië.

Voor een etappezege, voor aanvallen binnen een etappe, voor het dragen van een speciale trui én voor een mooi plekje in de diverse klassementen; de renners kunnen tijdens de Giro flink bijverdienen. Voor Nederland zijn de ogen voor de strijd om de roze leiderstrui gericht op Thymen Arensman, die hoopt in de Giro zijn doorbraak te mogen maken. In de weinige sprints die er worden gereden deze Giro, hebben 'we' met Olav Kooij ook een mooi ijzer in het vuur.

Prijzengeld per etappe in de Giro

Om truien te bemachtigen, zullen er eerst etappes gewonnen moeten worden. Te beginnen met etappe 1, op vrijdag 9 mei tijdens de openingsetappe in Albanië. Daar is voor het eerst geld te verdienen en zelfs al voor de finish in zicht is. Zo ziet het prijzengeld per etappe eruit.

Finishpositie per etappe Prijzengeld 1 11.010 euro 2 5.508 euro 3 2.753 euro 4 1.377 euro 5 1.102 euro 6 en 7 826 euro 8 en 9 551 euro 10 tot en met 20 276 euro

Extra geld tijdens etappe

Daarnaast wordt er ook al tijdens de etappe geld uitgedeeld voor aanvallende rijders. Zo ligt er geld klaar tijdens de tussensprints, de speciale Intergiro-sprints en voor de ontsnapping van de dag en de prijs voor de strijdlust.

Prijs van de strijdlust Ontsnapping Intergiro (groen rugnummer) Tussensprints 1000 euro per dag 200 euro per dag 1500 euro voor winnaar 500 voor de winnaar per keer 5000 euro voor de eindwinnaar 5000 euro voor eindwinnaar 1000/700/500/300 voor de top-5 400/300/200/100 euro per keer voor de top-5 4000 en 3000 euro voor podium Klassement levert 7000/5000/4000/3000/1000 op voor top-5 Klassemet levert 8000/6000/4000/2000/1000 op voor de top-5

Prijzengeld klassement roze trui Giro d'Italia

Het meeste geld is er te verdienen voor de mannen die strijden om de roze trui en dus eindwinnaar wordt van de Giro d'Italia. Voorafgaand aan de rittenkoers lijken Primoz Roglic en Juan Ayuso de grootste kanshebbers om op 1 juni in Rome op het hoogste treedtje te mogen staan. Maar zeker in de eerste drie weken kan er nog van alles gebeuren. En in de roze trui rijden levert ook al een mooi bedrag op.

Klassement roze trui Prijzengeld Eerste 265.668 euro Tweede 133.412 euro Derde 68.801 euro Vierde 21.516 euro Vijfde 18.154 euro Zesde 13.588 euro Zevende 13.588 euro Achtste 10.725 euro Negende 10.725 euro Tiende 7.863 euro Elfde tot en met twintigste 2.863 euro Een dag in de roze leiderstrui rijden 2000 euro

Prijzengeld sprinters en klimmers

Voor de sprinters zijn er deze Giro weinig kansen, dus zullen de kanshebbers op de paarse sprinttrui extra scherp zijn in de paar vlakke etappes die de koers rijk is. Er ligt voor hen namelijk meer geld in het vooruitzicht dan voor de klimmers, die strijden om de blauwe trui. Check hieronder voor die twee klassementen het overzicht van het te winnen bedrag.

Prijzengeld sprinters (paarse trui) Prijzengeld klimmers (blauwe trui) Klassement: Klassement: Eerste - 10.000 euro Eerste - 5000 euro Tweede - 8000 euro Tweede - 4000 euro Derde - 6000 euro Derde - 3000 euro Vierde - 4000 euro Vierde - 2000 euro Vijfde - 3000 euro Vijfde - 1000 euro Per dag: Per dag: Eerste - 750 euro Eerste - 750 euro Tweede - 400 euro Tweede - 400 euro Derde - 200 euro Derde - 200 euro Per dag in de paarse trui rijden - 750 euro Per dag in de blauwe trui rijden - 750 euro

Beste jongere (witte trui) en beste team

Tot slot wordt er door de jonge renners gestreden om de witte trui en mogen de beste teams ook nog wat geld verdelen. Het jongerenklassement bestaat uit de beste renners die 25 jaar oud of jonger worden op 1 januari 2025. Dus alle coureurs die geboren zijn in het jaar 2000 of erna maken kans op de witte trui en het bijbehorende prijzengeld.

Jongerenklassement (witte trui) Klassement voor beste team Eerste: 10.000 euro Eerste: 5000 euro Tweede: 8000 euro Tweede: 4000 euro Derde: 6000 euro Derde: 3000 euro Vierde: 4000 euro Vierde: 2000 euro Vijfde: 2000 euro Vijfde: 1000 euro Per dag in de witte trui rijden: 750 euro Klassement per dag: 500, 3000 en 100 euro

Giro d'Italia live

De Giro d'Italia is van 9 mei tot en met 1 juni. In Nederland is de Ronde van Italië elke dag live te zien op Eurosport en HBO Max.