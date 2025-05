Nederlandse volleybalsters boos na 'seksistische opmerkingen': 'Alsof ik botergeil op dat veld sta'

Laura Dijkema kan zich nog boos maken over 'seksistische opmerkingen' van vaak mannelijke fans tijdens haar volleybalwedstrijden. De ex-international van TeamNL windt zich in de podcast Over de Top flink op over dergelijke gebeurtenissen in haar carrière.

Minutenlang gaat het onder voormalig teamgenoten Dijkema, Robin de Kruijf, Maret Grothues en Myrthe Schoot over hoe zij omgaan met kritiek. Eerst worden de 'toetsenbordridders' op sociale media aangepakt. Grothues maakte 'een keer de fout' door een bericht op sociale media te openen en te lezen wat fans van haar spel vonden. "Dat deed ik daarna nooit meer. Allemaal negativiteit", zegt ze in de podcast.

Seksueel getinte opmerkingen

De Kruijf noemt het 'onbeschoft' wat mensen soms online achterlaten. Schoot is het met haar eens. "In het echte leven durven ze niet eens hallo tegen je te zeggen als je ze tegenkomt. Maar achter hun toetsenbord voelen ze zich veilig en heel wat", zegt ze. Daarna werpt De Kruijf in een bijzin de seksueel getinte opmerkingen op, die er soms ook tussen zitten. "Ik vind het veel leuker om te horen dat ik een goede speelster ben of dat ik een goede leider ben geweest. Veel liever dat dan dat mijn kont er goed uitziet in een broekje."

Stijve tepels

De Kruijf stelt dat mannelijke sporters dat soort opmerkingen nooit krijgen. Voor Dijkema het moment om erop in te springen. "Als je in je wedstrijdpakje staat en je hebt stijve tepels", steekt ze van wal. Al die comments van 'is het koud in de hal' of 'ben je geil?'. Ja, wat denk je? Alsof ik daar botergeil op dat veld sta", reageert ze verontwaardigd, waar haar ex-teamgenoten om moeten lachen en haar ook gelijk geven.

'Sorry hoor'

"Sorry hoor, maar dat zijn toch van die seksistische opmerkingen die vrouwen naar hun hoofd krijgen?" Grothues reageert meteen dat mannen dat soort opmerkingen nooit krijgen. Schoot haalt daarna ook weer een voorbeeld aan. "Dat zou nu echt niet meer kunnen, maar een groep mannen zong eens bij een opslag van een vrouwenteam waar ik kijken was 'daar moet een piemel in'. Echt, dat kan je nu ook echt niet meer voorstellen."