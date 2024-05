Ex-topvolleybalster Myrthe Schoot geniet weer van het leven: 'Soms vergeet ik dat ik kaal ben'

Oud-topvolleybalster Myrthe Schoot kreeg in oktober 2023 de diagnose eierstokkanker te horen. De tumor had toen al de grootte van een handbal. Alles stond in het teken van herstel, maar zo'n jaar later kan Schoot weer genieten van het leven.

Drie maanden nadat Schoot haar topsportcarrière beëindigde ging zij naar het ziekenhuis met buikklachten. Diezelfde dag kreeg de 35-jarige het slechte nieuws te horen: eierstokkanker. Ze werd doodziek, zat aan de morfine, was misselijk, kortademig en moest overgeven.

Ze deed er alles aan om beter te worden, vertelt Schoot bij het AD. "Maar bij deze ziekte speelt geluk of pech ook een rol. Het is een nare, oncontroleerbare ziekte, waar je zelf maar tot een bepaalde hoogte invloed op hebt."

Myrthe Schoot op het WK Volleybal 2022. Getty Images

Schoot was jarenlang een belangrijke volleybalster voor Nederland. Ze deed met het nationale team mee aan verschillende Europese en wereldkampioenschappen. In 2016 kwam ze ook in actie op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op 35-jarige leeftijd stopte ze met haar volleybalcarrière omdat ze tijd voor andere dingen wilde maken.

Kleine overwinningen

Na zes chemokuren en een operatie kijkt Schoot weer positief naar het leven en geniet ze van kleine overwinningen, die eerder zo normaal leken. "Ik ben laatst alleen naar mijn ouders gereden. Ik moest huilen toen ik daar aankwam. Iets wat zo vanzelfsprekend was, is voor mij een grote stap en het voelde als een enorme vrijheid."

Ook van alledaagse dingen als koffie drinken op een terras kan Schoot meer genieten sinds haar diagnose. Ze wordt dan af en toe wel bekeken door passerende mensen. "Soms vergeet ik dat ik kaal ben en groet ik vrolijk terug. Mensen schrikken dan vaak. Voor mijn ziekte had ik een mooie, grote bos haar, nu besef ik pas hoe vanzelfsprekend ik dat vond."

Schoot zal nog twee jaar lang chemopillen moeten blijven slikken, met de vele bijwerkingen tot gevolg. "Maar in mindere vorm. Als het goed is." Ze wil de periode van ziek zijn graag afsluiten. "Op een gegeven moment heb je de ziekte niet meer, maar het blijft altijd bij je. Ik heb me nooit patiënt gevoeld of zo genoemd. Ik weet dat ik dat ben, maar ik weiger mezelf aan dat etiket over te geven. Ik ben gewoon Myrthe."