Maret Grothues had in haar carrière als topvolleybalster zoveel moeite met slapen na een wedstrijd, dat ze slaappillen nodig had. Die openbaring zorgt voor geschrokken reacties van collega-topsporters. Het onderwerp komt ter sprake als het gaat over de levensindeling van de oude en nieuwe generatie sporters.

Grothues is één van de vier makers van de Over de Top-podcast. Samen met voormalig teamgenoten Laura Dijkema en Myrthe Schoot heeft ze tophockeysters Pien Sanders (27) en Emma Reijnen (21) te gast. Met hen gaat het over het grote verschil in topsportbeleving. Waar de inmiddels 36-jarige Grothues niks anders kon dan volleyballen en met de wedstrijd bezig zijn, daar volgt Reijnen bijvoorbeeld tussen haar sport door ook nog een opleiding tot tandarts.

'Dat kan ik voor mezelf niet voorstellen'

Dijkema vertelt dat in haar tijd bij de Nederlandse ploeg alle focus volledig op het toernooi en de wedstrijden lag. "Ik heb het idee dat je afleiding en andere prikkels hebt, dat dat ten koste kan gaan van de prestatie. Maar ik zie bij jongere meiden tegenwoordig dat het heel normaal is. Die kunnen zelfs in de rust voor een wedstrijd nog gaan studeren. Dat kan ik voor mezelf niet voorstellen, maar dat is voor de nieuwe generatie heel normaal, die haalt daar misschien wel extra energie uit."

'Zo gauw ik naar bed ging...'

Reijnen geeft aan dat ze het 'af en toe lekker vindt om uit die hockeybubbel te stappen'. Iets wat ze dus doet door met haar studie bezig te zijn. Dijkema vraagt haar of ze na wedstrijden niet wakker ligt, iets wat haar collega-volleybalster Grothues wel altijd had. De 21-jarige hockeyster kan dat prima 'wegstoppen', zegt ze. Grothues: "Na een wedstrijd vond ik het wel fijn om met teamgenoten te gaan eten om even te ventileren. Maar zo gauw ik naar bed ging, werd de hele wedstrijd actie voor actie herhaald."

'Heftig, jeetje'

Dat kon heel lang duren, geeft ze toe. "Soms lag ik dan wel tot 06.00 uur of 07.00 uur wakker, dus dan nam ik slaappillen. Dat is ook niet goed, maar dan sliep ik in ieder geval. Dat is wel lastig." Reijnen en de andere gasten schrikken van de openbaring. "Oh wow... tot 06.00 uur 's ochtends... Dat vind ik wel heel lang. Heftig. Jeetje."