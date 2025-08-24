De Nederlandse volleybalsters hebben ook de tweede wedstrijd gewonnen op het WK in Thailand. Het team van bondscoach Felix Koslowski versloeg na Zweden (3-2) ook Egypte (3-0) en is daarmee vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales. De setstanden waren 25-15, 25-13 en 25-13.

Oranje sluit de poulefase dinsdag af tegen gastland Thailand. De nummers 1 en 2 gaan door naar de achtste finales.

Spelverloop

Nederland is de nummer 9 van de wereldranglijst. Egypte staat op de 54e plaats. Oranje begon net als tegen Zweden met Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Sarah van Aalen en Britte Stuut. Het team liep meteen uit naar 8-0 in de eerste set, voordat Egypte het eerste punt maakte.

Na de winst van de eerste set bracht de bondscoach andere speelsters binnen de lijnen, zoals Nicole van de Vosse, Iris Vos, Helena Kok, Marije ten Brinke en Suus Gerritsen. Ook in de tweede en derde set hadden de speelsters van Koslowski al snel een marge. Die kwam niet meer in gevaar.

Topscorers

Van de Vosse was topscorer bij Oranje met 12 punten. Vos maakte 10 punten en Kok 8. Timmerman en Dambrink waren goed voor 7 punten. Mariam Meeto maakte 9 punten voor Egypte. Nederland is op het WK met een sterk verjongde ploeg. Van de veertien volleybalsters kwamen acht speelsters niet eerder in actie op een WK.

In de andere poules doet onder andere Italië het erg goed. Ook zij wisten de eerste twee duels te winnen. De Italianen verloren zelfs nog geen set tijdens het hele toernooi. Nederland gaf wel al twee sets uit handen.