De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan het WK in Thailand. Het verjongde team van bondscoach Felix Koslowski was in Bangkok met 3-2 te sterk voor Zweden. De setstanden waren 25-27 25-11 25-21 21-25 15-9.

Oranje speelt zondag de tweede groepswedstrijd tegen Egypte, waarna de poulefase dinsdag wordt afgesloten tegen gastland Thailand. De nummers 1 en 2 gaan door naar de achtste finales. De speelster van het Nederlandste team zijn in het artikel hieronder te vinden.

Duel met Zweden

Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Sarah van Aalen en Britte Stuut vormden de basisopstelling bij Oranje. Daalderop en Dambrink kwamen tot 18 punten. Bij Zweden was Isabelle Haak topscorer met 31 punten, gevolgd door haar zus Anna Haak met 20 punten.

'Daarom hebben we de zege binnen gesleept'

"Het was een mooie kraker om het WK mee te openen. Een eerste WK-wedstrijd is nooit makkelijk", zei Dambrink via de volleybalbond. "Je gaat altijd met een beetje spanning die eerste set in, daarom begonnen we ook iets minder scherp. In de tweede set pakten we 'm goed op. We zijn goed als team bij elkaar gebleven en op de juiste momenten rustig gebleven. Daarom hebben we deze overwinning binnengesleept."

Nederland is op het WK met een sterk verjongde ploeg. Van de veertien volleybalsters kwamen acht speelsters nog niet eerder in actie op een WK. Het team speelde eerder deze maand drie oefenduels met Canada (3-0), Bulgarije (3-2) en Servië (0-3) in China.