Een soap van jewelste op een groot toernooi. Veel landen strijden tijdens het WK volleybal onder 21 jaar om de prijzen, maar daar gaat het de laatste tijd nauwelijks over. De reden daarvoor is de diskwalificatie van een van de deelnemende landen, en de oorzaak daarvan lijkt een publiek geheim.

Vietnam was aardig bezig aan het toernooi, maar het land is op de laatste wedstrijddag uit het toernooi gehaald. Als reden wordt de deelname van een speelster die niet speelgerechtigd was genoemd. Dat laat de internationale volleybalbond namelijk weten. Daarmee zijn de speculaties echter nog niet ten einde.

Teams speculeren over reden

Het is namelijk niet officieel bevestigd, maar veel teams speculeren dat de selectie van Vietnam twee transpersonen bevatte. Dat claimde de Servische bondscoach bijvoorbeeld al na de nederlaag. De coach liet weten dat het team zich vanwege de aanwezigheid van de speelster niet goed had kunnen voorbereiden op de partij tegen Vietnam.

Statement volleybalbond

De volleybalbond (FIVB) plaatste op de website het volgende statement, maar zwijgt over de precieze reden. "Er is vastgesteld dat de speelster niet voldeed aan de eisen voor deelname." Dat heeft grote gevolgen voor de rest van het toernooi. "Alle wedstrijden van Vietnam waarin de speelster in actie kwam, zijn geregistreerd met een officiële uitslag in het voordeel van de tegenstander en de speelster is gediskwalificeerd. De zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van de FIVG voor verdere sancties."

Geluk voor Servië

Daardoor lacht Servië als laatst. Het land dat dus werd verslagen voor Vietnam plaatst zich alsnog voor de laatste zestien. Het Aziatische land heeft de nodige reglementaire 3-0 nederlagen achter hun naam staan. Nederland onder 21 doet niet mee aan het WK.