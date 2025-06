Ex-topvolleybalster Robin de Kruijf is met haar partner Ben door een vreselijke periode gegaan. De 34-jarige Nederlandse woont met hem in Australië en ze was al vergevorderd in haar zwangerschap van hun eerste kindje, toen het plotseling helemaal mis ging. Vlak na haar eigen verjaardag was er ineens geen hartslag meer bij het baby'tje in haar buik.